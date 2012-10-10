«Чикаго в огне» — многосерийное американское шоу, производством которого занимается телеканал NBC. Этот сериал входит в общую франшизу, рассказывающую о непростых буднях сотрудников срочных служб разных подразделений Чикаго. Главные герои «Чикаго в огне» работают в пятьдесят первом отделении пожарной службы города и каждый день спасают невинные жизни. Параллельно каждый из них сталкивается с личными драмами. Так, например, лейтенант Кейси не может пережить разрыв с любимой. Кроме того, он находится в постоянных конфликтах с другими членами команды, что негативно влияет на их работу.
В каком году вышел сериал?
Премьера первого сезона состоялась 10 октября 2012 года. Сезон состоял из 24 серий.
Сколько сезонов снято на данный момент?
Сериал на данный момент состоит из десяти сезонов. Десятый сезон полностью закончится 6 апреля 2022 года. Одиннадцатый сезон анонсирован, но никаких конкретных дат пока не известно.
Кто снялся в главных ролях?
Актерами первого плана в сериале являются Дэвид Эйгенберг, Лорен Джерман, Тейлор Кинни, Джесси Спенсер, Имонн Уокер.
Какой возрастной рейтинг у сериала?
16+