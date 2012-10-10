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Постер сериала Чикаго в огне
Постер сериала Чикаго в огне
Постер сериала Чикаго в огне
Постер сериала Чикаго в огне
Постер сериала Чикаго в огне
Постер сериала Чикаго в огне
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 8
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6 постеров
Киноафиша Сериалы Чикаго в огне

Чикаго в огне (2012 - …)

Chicago Fire 18+
Год выпуска 2012
Страна США
Всего сезонов 14 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал NBC
Продолжительность сериала 205 часов 30 минут

О чем сериал

«Чикаго в огне» — многосерийное американское шоу, производством которого занимается телеканал NBC. Этот сериал входит в общую франшизу, рассказывающую о непростых буднях сотрудников срочных служб разных подразделений Чикаго. Главные герои «Чикаго в огне» работают в пятьдесят первом отделении пожарной службы города и каждый день спасают невинные жизни. Параллельно каждый из них сталкивается с личными драмами. Так, например, лейтенант Кейси не может пережить разрыв с любимой. Кроме того, он находится в постоянных конфликтах с другими членами команды, что негативно влияет на их работу.

Чикаго в огне - трейлер первого сезона
Чикаго в огне  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Майкл Брандт
Дерек Хаас
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Альберто Розенде
Альберто Розенде Candidate Blake Gallo
Лорен Джерман
Лорен Джерман Paramedic Leslie Shay
Тейлор Кинни
Тейлор Кинни Lieutenant Kelly Severide
Джесси Спенсер
Джесси Спенсер Captain Matthew Casey
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

7.8
Оцените 12 голосов
8 IMDb
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Сезоны
Чикаго в огне - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 24 эпизода
 
Чикаго в огне - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2013, 22 эпизода
 
Чикаго в огне - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2014, 23 эпизода
 
Чикаго в огне - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2015, 23 эпизода
 
Чикаго в огне - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2016, 22 эпизода
 
Чикаго в огне - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2017, 23 эпизода
 
Чикаго в огне - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2018, 22 эпизода
 
Чикаго в огне - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2019, 20 эпизодов
 
Чикаго в огне - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2020, 16 эпизодов
 
Чикаго в огне - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2021, 22 эпизода
 
Чикаго в огне - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2022, 22 эпизода
 
Чикаго в огне - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2024, 13 эпизодов
 
Чикаго в огне - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2024, 22 эпизода
 
Сезон 14
TBA,
 
Отзывы о сериале
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Новости о сериале
Джесси Спенсер покидает сериал «Чикаго в огне»
Джесси Спенсер покидает сериал «Чикаго в огне»
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саундтрек сериал Чикаго в огне
Кадры из сериал
Интересные факты

В каком году вышел сериал?

Премьера первого сезона состоялась 10 октября 2012 года. Сезон состоял из 24 серий.

Сколько сезонов снято на данный момент?

Сериал на данный момент состоит из десяти сезонов. Десятый сезон полностью закончится 6 апреля 2022 года. Одиннадцатый сезон анонсирован, но никаких конкретных дат пока не известно.

Кто снялся в главных ролях?

Актерами первого плана в сериале являются Дэвид Эйгенберг, Лорен Джерман, Тейлор Кинни, Джесси Спенсер, Имонн Уокер.

Какой возрастной рейтинг у сериала?

16+

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