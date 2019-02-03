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Постер к сериалу Ханна
Постер к сериалу Ханна
Постер к сериалу Ханна
Постер к сериалу Ханна
Постер к сериалу Ханна
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
5 постеров
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 7.6
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Киноафиша Сериалы Ханна
Ханна (2019 - …) Hanna 16+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 53 минуты
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность 19 часов 26 минут
О чем сериал

«Ханна» — многосерийное драматическое шоу, разработкой которого занималась стриминговая платформа Amazon. Сюжет фокусируется на девушке по имени Ханна, которая с малых лет жила в лесу где-то в Польше. Ее воспитанием занимался бывший наемник Эрик — грубый и безжалостный мужчина, который обучил девушку всему, что знает сам. Благодаря урокам выживания девушка отлично ориентируется в любой ситуации. Тем не менее тяга к внешнему миру однажды берет верх — Ханна убегает от своего опекуна и пытается узнать, кто она такая и в чем заключается ее предназначение.

Ханна - трейлер третьего сезона
Ханна
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
David Farr
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дермот Малруни
Дермот Малруни John Carmichael
Ноа Тейлор
Ноа Тейлор Dr. Roland Kunek
Юэль Киннаман
Юэль Киннаман Erik Heller
Мирей Инос
Мирей Инос Marissa Wiegler
Esmé Creed-Miles Hanna
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ханна - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 8 эпизодов
 
Ханна - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 8 эпизодов
 
Ханна - Season 3 Season 3
2021, 6 эпизодов
 
Новости о сериале
Эсме Крид-Майлс намеревается расправиться с Рэем Лиоттой в трейлере финального сезона сериала «Ханна»
Эсме Крид-Майлс намеревается расправиться с Рэем Лиоттой в трейлере финального сезона сериала «Ханна»
Слушать саундтрек сериала Ханна
Кадры из сериала
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