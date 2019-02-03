«Ханна» — многосерийное драматическое шоу, разработкой которого занималась стриминговая платформа Amazon. Сюжет фокусируется на девушке по имени Ханна, которая с малых лет жила в лесу где-то в Польше. Ее воспитанием занимался бывший наемник Эрик — грубый и безжалостный мужчина, который обучил девушку всему, что знает сам. Благодаря урокам выживания девушка отлично ориентируется в любой ситуации. Тем не менее тяга к внешнему миру однажды берет верх — Ханна убегает от своего опекуна и пытается узнать, кто она такая и в чем заключается ее предназначение.