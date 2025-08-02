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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов 2024

Рейтинг сериалов 2024 года

Дандадан
1 Дандадан
аниме 2024, Япония
10
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У края бездны
2 У края бездны
документальный 2024, Россия
10
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Ночная сказка
3 Ночная сказка
драма, мелодрама 2024, Турция
9.9
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Большой потенциал
4 Большой потенциал
драма, криминал, детектив 2024, США
9.9
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Нерожденная
5 Нерожденная
детектив, мистика 2024, Россия
9.9
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Макстон-холл
6 Макстон-холл
драма, триллер 2024, Германия
9.9
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Голубая шкатулка
7 Голубая шкатулка
комедия, аниме , спорт 2024, Япония
9.9
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Набранный Вами номер
8 Набранный Вами номер
драма, мелодрама, триллер 2024, Южная Корея
9.8
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Сегун
9 Сегун
драма, приключения, исторический 2024, США
9.8
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Ни одной больше
10 Ни одной больше
драма 2024, Испания
9.8
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Люди Икс '97
11 Люди Икс '97
анимация, боевик, фантастика, приключения 2024, США
9.8
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Наследники. Дар крови
12 Наследники. Дар крови
фэнтези 2024, Россия
9.8
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Поднятие уровня в одиночку
13 Поднятие уровня в одиночку
аниме , фэнтези 2024, Япония/Южная Корея
9.8
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Пингвин
14 Пингвин
драма, криминал 2024, США
9.8
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Тень Чикатило
15 Тень Чикатило
триллер, детектив 2024, Россия
9.7
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13 карт
16 13 карт
комедия 2024, Россия
9.7
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Участок № 13
17 Участок № 13
детектив 2024, Россия
9.7
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Бедные смеются, богатые плачут
18 Бедные смеются, богатые плачут
мелодрама 2024, Россия
9.7
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Черное солнце
19 Черное солнце
детектив 2024, Россия
9.7
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Лейла
20 Лейла
драма, мелодрама 2024, Турция
9.6
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Ветролом
21 Ветролом
боевик, аниме 2024, Япония
9.6
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В тени больших чисел
22 В тени больших чисел
детектив, мелодрама 2024, Россия
9.6
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Дайте шоу
23 Дайте шоу
комедия, драма 2024, Россия
9.5
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Бахар. По имени Весна
24 Бахар. По имени Весна
драма 2024, Турция
9.5
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Горький 53
25 Горький 53
криминал 2024, Россия
9.4
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Универ. 13 лет спустя
26 Универ. 13 лет спустя
комедия 2024, Россия
9.4
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Постучись в мою дверь в Москве
27 Постучись в мою дверь в Москве
мелодрама, комедия 2024, Россия
9.4
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Последний богатырь. Наследие
28 Последний богатырь. Наследие
фэнтези 2024, Россия
9.3
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Это все Агата
29 Это все Агата
фантастика, фэнтези, боевик, комедия, приключения 2024, США
9.3
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Ветреный холм
30 Ветреный холм
драма 2024, Турция
9.2
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Комбинация
31 Комбинация
драма, музыка, комедия 2024, Россия
9.2
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Первый класс
32 Первый класс
драма, комедия 2024, Россия
9.1
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Трасса
33 Трасса
триллер 2024, Россия
8.9
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Хвост Феи: 100-летний квест
34 Хвост Феи: 100-летний квест
аниме 2024, Япония
8.9
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Суперниндзя. Дети
35 Суперниндзя. Дети
телешоу 2024, Россия
8.8
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Дюна: Пророчество
36 Дюна: Пророчество
драма, фантастика 2024, США
8.8
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Чистые
37 Чистые
триллер, драма 2024, Россия
8.8
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Сын маминой подруги
38 Сын маминой подруги
комедия, мелодрама 2024, Южная Корея
8.7
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Клипот
39 Клипот
драма 2024, Россия
8.7
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Плевако
40 Плевако
драма, исторический 2024, Россия
8.5
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День Шакала
41 День Шакала
триллер 2024, США
8.4
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Звезды
42 Звезды
телешоу 2024, Россия
7.8
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Лихие
43 Лихие
криминал, драма 2024, Россия
7.5
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Денискины рассказы
44 Денискины рассказы
семейный, комедия 2024, Россия
7.1
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Саша и Питер
45 Саша и Питер
комедия, мелодрама 2024, Россия
7.1
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Мокрые майки
46 Мокрые майки
комедия 2024, Россия
7.0
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Панчер
47 Панчер
спорт, драма 2024, Россия
7.0
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