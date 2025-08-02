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1
Дандадан
аниме
2024, Япония
10
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
2
У края бездны
документальный
2024, Россия
10
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Реклама 18+
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3
Ночная сказка
драма, мелодрама
2024, Турция
9.9
Оцените
4
Большой потенциал
драма, криминал, детектив
2024, США
9.9
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5
Нерожденная
детектив, мистика
2024, Россия
9.9
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6
Макстон-холл
драма, триллер
2024, Германия
9.9
Оцените
7
Голубая шкатулка
комедия, аниме , спорт
2024, Япония
9.9
Оцените
8
Набранный Вами номер
драма, мелодрама, триллер
2024, Южная Корея
9.8
Оцените
9
Сегун
драма, приключения, исторический
2024, США
9.8
Оцените
10
Ни одной больше
драма
2024, Испания
9.8
Оцените
11
Люди Икс '97
анимация, боевик, фантастика, приключения
2024, США
9.8
Оцените
12
Наследники. Дар крови
фэнтези
2024, Россия
9.8
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13
Поднятие уровня в одиночку
аниме , фэнтези
2024, Япония/Южная Корея
9.8
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14
Пингвин
драма, криминал
2024, США
9.8
Оцените
15
Тень Чикатило
триллер, детектив
2024, Россия
9.7
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16
13 карт
комедия
2024, Россия
9.7
Оцените
Реклама 18+
•••
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
17
Участок № 13
детектив
2024, Россия
9.7
Оцените
18
Бедные смеются, богатые плачут
мелодрама
2024, Россия
9.7
Оцените
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
19
Черное солнце
детектив
2024, Россия
9.7
Оцените
Реклама 18+
•••
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
20
Лейла
драма, мелодрама
2024, Турция
9.6
Оцените
21
Ветролом
боевик, аниме
2024, Япония
9.6
Оцените
22
В тени больших чисел
детектив, мелодрама
2024, Россия
9.6
Оцените
23
Дайте шоу
комедия, драма
2024, Россия
9.5
Оцените
Реклама 18+
•••
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
24
Бахар. По имени Весна
драма
2024, Турция
9.5
Оцените
25
Горький 53
криминал
2024, Россия
9.4
Оцените
Реклама 18+
•••
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
26
Универ. 13 лет спустя
комедия
2024, Россия
9.4
Оцените
27
Постучись в мою дверь в Москве
мелодрама, комедия
2024, Россия
9.4
Оцените
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
28
Последний богатырь. Наследие
фэнтези
2024, Россия
9.3
Оцените
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
29
Это все Агата
фантастика, фэнтези, боевик, комедия, приключения
2024, США
9.3
Оцените
30
Ветреный холм
драма
2024, Турция
9.2
Оцените
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
31
Комбинация
драма, музыка, комедия
2024, Россия
9.2
Оцените
32
Первый класс
драма, комедия
2024, Россия
9.1
Оцените
Реклама 18+
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
33
Трасса
триллер
2024, Россия
8.9
Оцените
Реклама 18+
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34
Хвост Феи: 100-летний квест
аниме
2024, Япония
8.9
Оцените
35
Суперниндзя. Дети
телешоу
2024, Россия
8.8
Оцените
36
Дюна: Пророчество
драма, фантастика
2024, США
8.8
Оцените
37
Чистые
триллер, драма
2024, Россия
8.8
Оцените
38
Сын маминой подруги
комедия, мелодрама
2024, Южная Корея
8.7
Оцените
39
Клипот
драма
2024, Россия
8.7
Оцените
40
Плевако
драма, исторический
2024, Россия
8.5
Оцените
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•••
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41
День Шакала
триллер
2024, США
8.4
Оцените
42
Звезды
телешоу
2024, Россия
7.8
Оцените
43
Лихие
криминал, драма
2024, Россия
7.5
Оцените
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44
Денискины рассказы
семейный, комедия
2024, Россия
7.1
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
45
Саша и Питер
комедия, мелодрама
2024, Россия
7.1
Оцените
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46
Мокрые майки
комедия
2024, Россия
7.0
Оцените
47
Панчер
спорт, драма
2024, Россия
7.0
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