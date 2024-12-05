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Рейтинги
мало голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
2 постера
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Сериалы
Монстры-коммандос
Монстры-коммандос (2024 - …)
Creature Commandos
18+
ужасы
фантастика
боевик
Год выпуска
2024
Страна
США
Всего сезонов
2 сезона
Эпизод длится
23 минуты
Стрим-сервис
HBO Max
Продолжительность сериала
2 часа 41 минута
О чем сериал
Аманда Уоллер создает команду из заключенных-монстров.
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Монстры-коммандос
трейлер первого сезона
трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Виола Дэвис
Алан Тьюдик
Фрэнк Грилло
Индира Варма
Дэвид Харбор
Шон Ганн
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Рейтинг сериала
0.0
Оцените
4
голоса
7.8
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2024,
7 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
TBA,
Отзывы о сериале
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