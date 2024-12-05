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Постер сериала Монстры-коммандос
Постер сериала Монстры-коммандос
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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2 постера
Киноафиша Сериалы Монстры-коммандос

Монстры-коммандос (2024 - …)

Creature Commandos 18+
Год выпуска 2024
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 23 минуты
Стрим-сервис HBO Max
Продолжительность сериала 2 часа 41 минута

О чем сериал

Аманда Уоллер создает команду из заключенных-монстров.

Монстры-коммандос - трейлер первого сезона
Монстры-коммандос  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Алан Тьюдик
Алан Тьюдик
Фрэнк Грилло
Фрэнк Грилло
Индира Варма
Индира Варма
Дэвид Харбор
Дэвид Харбор
Шон Ганн
Шон Ганн
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
Оцените 4 голоса
7.8 IMDb
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Сезоны
Монстры-коммандос - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 7 эпизодов
 
Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
Отзывы о сериале
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