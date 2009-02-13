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Постер сериала Кукольный дом
Постер сериала Кукольный дом
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 7.7
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2 постера
Киноафиша Сериалы Кукольный дом

Кукольный дом (2009 - 2010)

Dollhouse 18+
Год выпуска 2009
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Fox
Продолжительность сериала 18 часов 38 минут

О чем сериал

Девушка по имени Эко живет в таинственном «Кукольном доме» и является членом незаконной и подпольной группы людей, чья индивидуальность была стерта. Она — Кукла. Нанимаемые богачами и влиятельными людьми, Куклы не просто выполняют свои роли, а полностью становятся теми, кого хочет видеть очередной клиент. В их разум может быть загружено бесчисленное количество информации, и каждый раз после выполнения задания она полностью стирается. Но однажды память Эко будто просыпается от тяжелого сна, и она начинает медленно, по кусочкам собирать свое таинственное прошлое.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Джосс Уидон
Джосс Уидон
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дичен Лакмэн
Дичен Лакмэн Sierra
Оливия Уильямс
Оливия Уильямс Adelle DeWitt
Элиза Душку
Элиза Душку Echo
Фрэн Кранц
Фрэн Кранц Topher Brink
Гарри Дж. Ленникс
Гарри Дж. Ленникс Boyd Langton
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
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Сезоны
Кукольный дом - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2009, 13 эпизодов
 
Кукольный дом - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2009, 13 эпизодов
 
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