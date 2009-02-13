Девушка по имени Эко живет в таинственном «Кукольном доме» и является членом незаконной и подпольной группы людей, чья индивидуальность была стерта. Она — Кукла. Нанимаемые богачами и влиятельными людьми, Куклы не просто выполняют свои роли, а полностью становятся теми, кого хочет видеть очередной клиент. В их разум может быть загружено бесчисленное количество информации, и каждый раз после выполнения задания она полностью стирается. Но однажды память Эко будто просыпается от тяжелого сна, и она начинает медленно, по кусочкам собирать свое таинственное прошлое.