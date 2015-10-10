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Постер к сериалу Последнее королевство
Постер к сериалу Последнее королевство
Постер к сериалу Последнее королевство
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Постер к сериалу Последнее королевство
Постер к сериалу Последнее королевство
Постер к сериалу Последнее королевство
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 8.5
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6 постеров
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Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 8.5
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Киноафиша Сериалы Последнее королевство
Последнее королевство (2015 - …) The Last Kingdom 18+
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC Two
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 46 часов 0 минут
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О чем сериал

Сериал «Последнее королевство» рассказывает историю Англии конца девятнадцатого столетия. Многие королевства захвачены викингами, и только одно последнее королевство Уэссекс во главе с королем Альфредом Великим не сдается. Бесстрашный саксонский воин Утред, который был воспитан викингами, помогает Альфреду в его великой миссии, но постоянно вынужден доказывать свою преданность. Судьбы реальных исторических персонажей переплетаются с судьбами вымышленных героев в главной истории английского народа по обретению родины и дома.

Последнее королевство - трейлер третьего сезона
Последнее королевство
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мэттью Макфейден
Мэттью Макфейден Lord Uhtred
Милли Брэйди
Милли Брэйди Aethelflaed
Дэвид Шофилд Abbot Eadred
Иэн Харт
Иэн Харт Beocca
Туре Линдхардт Guthred
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Последнее королевство - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 8 эпизодов
 
Последнее королевство - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 8 эпизодов
 
Последнее королевство - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2018, 10 эпизодов
 
Последнее королевство - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2020, 10 эпизодов
 
Последнее королевство - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2022, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
Впереди решающая битва: вышел трейлер финального сезона «Последнего королевства»
Впереди решающая битва: вышел трейлер финального сезона «Последнего королевства»
Netflix готовит полнометражное окончание сериала «Последнее королевство»
Netflix готовит полнометражное окончание сериала «Последнее королевство»
Кадры из сериала
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