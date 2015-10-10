Сериал «Последнее королевство» рассказывает историю Англии конца девятнадцатого столетия. Многие королевства захвачены викингами, и только одно последнее королевство Уэссекс во главе с королем Альфредом Великим не сдается. Бесстрашный саксонский воин Утред, который был воспитан викингами, помогает Альфреду в его великой миссии, но постоянно вынужден доказывать свою преданность. Судьбы реальных исторических персонажей переплетаются с судьбами вымышленных героев в главной истории английского народа по обретению родины и дома.