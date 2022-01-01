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Киноафиша Сериалы Fallout
Fallout ( - …) Fallout
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Amazon Prime Video
О чем сериал

Сериал «Fallout» – это телевизионная адаптация одноименной культовой видеоигры о постапокалиптической Америке. После завершения ядерной войны люди десятилетиями выживают в катакомбах под землей, но теперь наступает пора вернуться на поверхность. События происходят на месте бывшего штата Вайоминг, где образуется одна из крупнейших фракций выживших – Братство Стали. Но после смерти старейшины Артура Мэксона Братство остается без руководителя и оказывается в опасности под ударом синтов и других фракций.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
Новости о сериале
Уолтон Гоггинс получил ведущую роль в сериале по видеоигре Fallout
Уолтон Гоггинс получил ведущую роль в сериале по видеоигре Fallout
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