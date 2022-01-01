Сериал «Fallout» – это телевизионная адаптация одноименной культовой видеоигры о постапокалиптической Америке. После завершения ядерной войны люди десятилетиями выживают в катакомбах под землей, но теперь наступает пора вернуться на поверхность. События происходят на месте бывшего штата Вайоминг, где образуется одна из крупнейших фракций выживших – Братство Стали. Но после смерти старейшины Артура Мэксона Братство остается без руководителя и оказывается в опасности под ударом синтов и других фракций.