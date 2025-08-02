Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов 2025

Рейтинг сериалов 2025 года

Повелитель тайн
1 Повелитель тайн
драма, боевик, фэнтези, аниме 2025, Китай
10
Оцените
Рынок
2 Рынок
драма, триллер 2025, Турция
9.9
Оцените
Бродяга
3 Бродяга
мелодрама, детектив 2025, Россия
9.9
Оцените
Ландыши. Такая нежная любовь
4 Ландыши. Такая нежная любовь
драма, комедия, музыка 2025, Россия
9.8
Оцените
Хорошая американская семья
5 Хорошая американская семья
драма 2025, США
9.8
Оцените
СМЕРШ 3
6 СМЕРШ 3
детектив 2025, Россия
9.8
Оцените
Гангстерленд
7 Гангстерленд
драма, криминал 2025, США
9.8
Оцените
Дом Давида
8 Дом Давида
драма 2025, США
9.8
Оцените
Граница Миров
9 Граница Миров
комедия, фантастика 2025, Россия
9.8
Оцените
Этот парень – черный огненный дракон
10 Этот парень – черный огненный дракон
мелодрама, комедия 2025, Южная Корея
9.6
Оцените
Двухместный номер
11 Двухместный номер
комедия, мелодрама 2025, Турция
9.6
Оцените
Скрытые мотивы
12 Скрытые мотивы
драма, детектив 2025, Россия
9.6
Оцените
Два капитана
13 Два капитана
детектив 2025, Россия
9.6
Оцените
Подслушано в Рыбинске
14 Подслушано в Рыбинске
триллер 2025, Россия
9.6
Оцените
Начало после конца
15 Начало после конца
аниме , приключения 2025, Япония
9.5
Оцените
Мечта Эшрефа
16 Мечта Эшрефа
драма, мелодрама 2025, Турция
9.4
Оцените
Гачиакута
17 Гачиакута
боевик, аниме , фэнтези 2025, Япония
9.2
Оцените
Симон
18 Симон
драма, комедия 2025, Россия
7.2
Оцените
Наш гараж
19 Наш гараж
драма, комедия 2025, Россия
6.5
Оцените
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Лучшие сериалы 2024 года Лучшие сериалы 2023 года Лучшие сериалы 2022 года Лучшие сериалы 2021 года
Самые ожидаемые фильмы
787
Аватар 3: Огонь и пепел 27 декабря 2025
506
Чебурашка 2 1 января 2026
123
Фантастическая четверка: Первые шаги 2 августа 2025
112
Три богатыря и свет клином 25 декабря 2025
88
Девушка Миллера 21 августа 2025
Лучшие фильмы в прокате
9.0
Меня зовут Любовь
8.8
BTS: Разбей тишину: Фильм
8.8
Как приручить дракона
8.7
Унесенные призраками
8.7
Кейпоп-охотницы на демонов
Топ 1000 лучших фильмов
9.2
Атака титанов: Последняя атака
9.1
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
9.1
Побег из Шоушенка
8.9
Зеленая миля
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
Мистика, декорации и Калужская глушь: сериал «Хутор» ворвался в ТОП-1 «Premier», но снимали его не там, где вы подумали
Толкин явно знал, что делал: вот почему он назвал храброго гнома именно Гимли, а никак иначе
Стильно, модно и... бессмысленно: 5 логических провалов «Матрицы», на которые никто не ответил с 1999 года
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
«Куда же все смотрят?»: на хитовую «Этерну» подсела сама Лариса Гузеева, но вовсе не из-за сюжета (и уже выбрала своего краша)
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше