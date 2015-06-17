Сериал «Германия» — визуально яркое шоу для поклонников шпионских игр, характерной стилистики десятилетия и эпохи Холодной войны в целом. Молодой восточногерманский унтер-офицер должен снять родной мундир, надеть форму ФРГ и пробраться в стан противника. В логове НАТО ему предстоит раздобыть сведения о возможном начале Третьей мировой войны, ведь в коммунистическом лагере реально опасаются ядерного апокалипсиса. За Берлинской стеной его ждет совсем другая жизнь, множество новых лиц и смертельно опасных ловушек.