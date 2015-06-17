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Постер к сериалу Германия 83/86/89
Постер к сериалу Германия 83/86/89
Постер к сериалу Германия 83/86/89
Смотреть за 1 рубль
Постер к сериалу Германия 83/86/89
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
4 постера
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 8.1
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Киноафиша Сериалы Германия 83/86/89
Германия 83/86/89 (2015 - 2020) Deutschland 83/86/89 16+
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность 19 часов 30 минут
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О чем сериал

Сериал «Германия» — визуально яркое шоу для поклонников шпионских игр, характерной стилистики десятилетия и эпохи Холодной войны в целом. Молодой восточногерманский унтер-офицер должен снять родной мундир, надеть форму ФРГ и пробраться в стан противника. В логове НАТО ему предстоит раздобыть сведения о возможном начале Третьей мировой войны, ведь в коммунистическом лагере реально опасаются ядерного апокалипсиса. За Берлинской стеной его ждет совсем другая жизнь, множество новых лиц и смертельно опасных ловушек.

Германия 83/86/89 - трейлер третьего сезона
Германия 83/86/89
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Йорг Вингер
Йорг Вингер
Анна Ливайн
Анна Ливайн
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сильвестр Грот
Сильвестр Грот Walter Schweppenstette
Фритци Хаберландт
Фритци Хаберландт Tina Fischer
Мария Шрадер
Мария Шрадер Lenora Rauch
Александр Байер
Александр Байер Tobias Tischbier
Ульрих Нётен
Ульрих Нётен General Wolfgang Edel
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Американские сериальные драмы Американские сериальные драмы
Сезоны
Германия 83/86/89 - Германия 83 / Deutschland 83 Германия 83 / Deutschland 83
2015, 8 эпизодов
 
Германия 83/86/89 - Германия 86 / Deutschland 86 Германия 86 / Deutschland 86
2018, 10 эпизодов
 
Германия 83/86/89 - Германия 89 / Deutschland 89 Германия 89 / Deutschland 89
2020, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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