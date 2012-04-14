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Постер к сериалу Легенда о Корре
Постер к сериалу Легенда о Корре
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Постер к сериалу Легенда о Корре
Рейтинги
8.2 Рейтинг IMDb: 8.4
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3 постера
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Рейтинги
8.2 Рейтинг IMDb: 8.4
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Киноафиша Сериалы Легенда о Корре
Легенда о Корре (2012 - 2014) The Legend of Korra 6+
Год выпуска 2012
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Nickelodeon
Продолжительность 26 часов 0 минут
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О чем сериал

«Легенда о Корре» — многосерийное анимационное шоу, вдохновленное восточными культурами. По замыслу создателей сериала, «Легенда о Корре» – прямое продолжение истории Аанга. Сюжет разворачивается в вымышленной вселенной Аанга, где проживают особенные люди, способные управлять природными стихиями. В этом мире существует лишь один живой человек, способный контролировать абсолютно все стихии, и это Аватар. Он держит в руках гармонию окружающего мира. По ходу развития событий становится понятно, что воительница по имени Корра является перерождением Аанга. Как и у ее предшественника, у нее есть своя судьбоносная миссия.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Bryan Konietzko
Michael Dante DiMartino
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс Tenzin
Кирнан Шипка
Кирнан Шипка Jinora
Джеймс Римар
Джеймс Римар Tonraq
Лиза Эдельштайн Kya
Джон Майкл Хиггинс Iknik Blackstone Varrick
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Легенда о Корре - Книга 1: Воздух / Book One: Air Книга 1: Воздух / Book One: Air
2012, 12 эпизодов
 
Легенда о Корре - Книга 2: Духи / Book Two: Spirits Книга 2: Духи / Book Two: Spirits
2013, 14 эпизодов
 
Легенда о Корре - Книга 3: Перемены / Book Three: Change Книга 3: Перемены / Book Three: Change
2014, 13 эпизодов
 
Легенда о Корре - Книга 4: Баланс / Book Four: Balance Книга 4: Баланс / Book Four: Balance
2014, 13 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Легенда о Корре
Кадры из сериала
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