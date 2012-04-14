«Легенда о Корре» — многосерийное анимационное шоу, вдохновленное восточными культурами. По замыслу создателей сериала, «Легенда о Корре» – прямое продолжение истории Аанга. Сюжет разворачивается в вымышленной вселенной Аанга, где проживают особенные люди, способные управлять природными стихиями. В этом мире существует лишь один живой человек, способный контролировать абсолютно все стихии, и это Аватар. Он держит в руках гармонию окружающего мира. По ходу развития событий становится понятно, что воительница по имени Корра является перерождением Аанга. Как и у ее предшественника, у нее есть своя судьбоносная миссия.