«DOTA: Кровь и дракон» — многосерийный анимационный сериал, снятый в жанре фэнтези и основанный на известной видеоигре. Производством шоу занимался онлайн-сервис Netflix. Действие разворачивается вокруг драконьего рыцаря Дэвиона, известного на весь мир своими подвигами. Главный герой в буквальном смысле посвятил всю свою жизнь борьбе с любыми проявлениями зла во вселенной. Волею судьбы Дэвион сталкивается с потрясающе красивой и благочестивой принцессой Мираной, которой необходимо выполнить очень важную миссию. Он, естественно, предлагает девушке свою помощь. В итоге рыцарь оказывается в центре совершенно невероятных событий, поражающих воображение своим размахом.