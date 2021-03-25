Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу DOTA: Кровь дракона
Постер к сериалу DOTA: Кровь дракона
Постер к сериалу DOTA: Кровь дракона
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
Киноафиша Сериалы DOTA: Кровь дракона
DOTA: Кровь дракона (2021 - …) DOTA: Dragon's Blood 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 26 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 7 часов 22 минуты
О чем сериал

«DOTA: Кровь и дракон» — многосерийный анимационный сериал, снятый в жанре фэнтези и основанный на известной видеоигре. Производством шоу занимался онлайн-сервис Netflix. Действие разворачивается вокруг драконьего рыцаря Дэвиона, известного на весь мир своими подвигами. Главный герой в буквальном смысле посвятил всю свою жизнь борьбе с любыми проявлениями зла во вселенной. Волею судьбы Дэвион сталкивается с потрясающе красивой и благочестивой принцессой Мираной, которой необходимо выполнить очень важную миссию. Он, естественно, предлагает девушке свою помощь. В итоге рыцарь оказывается в центре совершенно невероятных событий, поражающих воображение своим размахом.

DOTA: Кровь дракона - трейлер второго сезона
DOTA: Кровь дракона
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Энсон Маунт
Энсон Маунт
Тони Тодд
Тони Тодд
Джошуа Китон
Аликс Вилтон Риган
Аликс Вилтон Риган
Кари Уолгрен
Кари Уолгрен
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 3-го сезона сериала «DOTA: Кровь дракона»
Episode 1
Сезон 3 Серия 1
11 августа 2022
График выхода новых серий
Сезоны
DOTA: Кровь дракона - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
DOTA: Кровь дракона - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 8 эпизодов
 
Сезон 3
2022, 1 эпизод
 
Новости о сериале
Netflix выпустил тизер второго сезона мультсериала «DOTA: Кровь дракона»
Netflix выпустил тизер второго сезона мультсериала «DOTA: Кровь дракона»
«DOTA: Кровь дракона»: Из игровой вселенной в сериальную
«DOTA: Кровь дракона»: Из игровой вселенной в сериальную
10 мартовских новинок на Netflix: от аниме по Dota 2 до комедии с Дженнифер Гарнер
10 мартовских новинок на Netflix: от аниме по Dota 2 до комедии с Дженнифер Гарнер
Слушать саундтрек сериала DOTA: Кровь дракона
Кадры из сериала
Related video
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Приложение киноафиши