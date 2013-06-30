«Рэй Донован» — драматическое многосерийное шоу, разработанное американским каналом Showtime. Действие сериала происходит в северной Калифорнии. Главный герой Рэй Донован является специалистом по решению различных щепетильных проблем не совсем законным путем. Клиентами Донована, как правило, становятся либо очень богатые, либо очень знаменитые люди. Жизнь героя серьезно меняется, когда после тюрьмы на свободу выходит его отец Микки. Много лет назад именно Донован отправил его туда, будучи абсолютно уверенным в виновности родителя.