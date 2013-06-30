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Постер к сериалу Рэй Донован
Постер к сериалу Рэй Донован
Постер к сериалу Рэй Донован
Постер к сериалу Рэй Донован
Постер к сериалу Рэй Донован
Постер к сериалу Рэй Донован
Постер к сериалу Рэй Донован
Рейтинги
8.6 Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
7 постеров
Рейтинги
8.6 Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Рэй Донован
Рэй Донован (2013 - 2020) Ray Donovan 18+
Год выпуска 2013
Страна США
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Showtime
Продолжительность 58 часов 46 минут
О чем сериал

«Рэй Донован» — драматическое многосерийное шоу, разработанное американским каналом Showtime. Действие сериала происходит в северной Калифорнии. Главный герой Рэй Донован является специалистом по решению различных щепетильных проблем не совсем законным путем. Клиентами Донована, как правило, становятся либо очень богатые, либо очень знаменитые люди. Жизнь героя серьезно меняется, когда после тюрьмы на свободу выходит его отец Микки. Много лет назад именно Донован отправил его туда, будучи абсолютно уверенным в виновности родителя.

Рэй Донован - дублированный тизер шестого сезона
Рэй Донован
дублированный тизер шестого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Энн Бидермен
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон Samantha "Sam" Winslow
Лив Шрайбер
Лив Шрайбер Raymond "Ray" Donovan
Джон Войт
Джон Войт Mickey Donovan
Стивен Бауэр
Стивен Бауэр Avi Rudin
Эдди Марсан
Эдди Марсан Terrence "Terry" Donovan
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Рэй Донован - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 12 эпизодов
 
Рэй Донован - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 12 эпизодов
 
Рэй Донован - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2015, 12 эпизодов
 
Рэй Донован - Сезон 4 Сезон 4
2016, 12 эпизодов
 
Рэй Донован - Сезон 5 Сезон 5
2017, 12 эпизодов
 
Рэй Донован - Сезон 6 Сезон 6
2018, 12 эпизодов
 
Рэй Донован - Сезон 7 Сезон 7
2019, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
Showtime представил трейлер полнометражного фильма «Рэй Донован»
Showtime представил трейлер полнометражного фильма «Рэй Донован»
Слушать саундтрек сериала Рэй Донован
Кадры из сериала
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