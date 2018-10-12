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Постер к сериалу Титаны
Постер к сериалу Титаны
Постер к сериалу Титаны
Постер к сериалу Титаны
Постер к сериалу Титаны
Постер к сериалу Титаны
Постер к сериалу Титаны
Постер к сериалу Титаны
Постер к сериалу Титаны
Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
9 постеров
Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Титаны
Титаны (2018 - …) Titans 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис HBO Max
Продолжительность 37 часов 0 минут
О чем сериал

В кинематографической вселенной DC Дик Грейсон больше известен тем, что продолжительное время был напарником Бэтмена. Сражаясь с врагами, они вместе разбирались с преступностью на улицах Готэма. Теперь, после некоторых разногласий с другом, настало время, когда Робину нужно двигаться своим путем. Герой объединяет свои силы с Рэйчел Рот, Гарфилдом Логаном и Кори Андерс и формирует новую команду супергероев. Бесстрашным бойцам предстоит столкнуться с чередой опасностей и сразиться с настоящим злом.

Титаны - трейлер третьего сезона
Титаны
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Минка Келли
Минка Келли Dawn Granger / Dove
Брентон Туэйтс
Брентон Туэйтс Dick Grayson / Robin / Nightwing
Франка Потенте
Франка Потенте
Эсай Моралес
Эсай Моралес
Алан Ричсон
Алан Ричсон Hank Hall / Hawk
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Титаны - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 11 эпизодов
 
Титаны - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 13 эпизодов
 
Титаны - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 13 эпизодов
 
Титаны - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
TBA,
 
Новости о сериале
Начались съемки четвертого сезона «Титанов»
Начались съемки четвертого сезона «Титанов»
Сериалы «Роковой патруль» и «Титаны» продлены на четвертый сезон
Сериалы «Роковой патруль» и «Титаны» продлены на четвертый сезон
8 сериалов на Netflix про детей и подростков со сверхспособностями
8 сериалов на Netflix про детей и подростков со сверхспособностями
Кадры из сериала
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