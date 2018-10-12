В кинематографической вселенной DC Дик Грейсон больше известен тем, что продолжительное время был напарником Бэтмена. Сражаясь с врагами, они вместе разбирались с преступностью на улицах Готэма. Теперь, после некоторых разногласий с другом, настало время, когда Робину нужно двигаться своим путем. Герой объединяет свои силы с Рэйчел Рот, Гарфилдом Логаном и Кори Андерс и формирует новую команду супергероев. Бесстрашным бойцам предстоит столкнуться с чередой опасностей и сразиться с настоящим злом.