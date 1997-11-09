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Киноафиша Сериалы Человек-паук

Человек-паук (1994 - 1998)

Spider-Man 18+
Год выпуска 1994
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Fox
Продолжительность сериала 32 часа 30 минут
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кристофер Дэниэл Барнс Peter Parker / Spider-Man
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 10 голосов
8.4 IMDb
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Сезоны
Сезон 1
1994, 13 эпизодов
 
Neogenic Nightmare
1995, 14 эпизодов
 
The Sins of the Fathers
1996, 14 эпизодов
 
Partners in Danger
1997, 11 эпизодов
 
Сезон 5
1997, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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