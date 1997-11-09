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Человек-паук
Человек-паук (1994 - 1998)
Spider-Man
18+
боевик
приключения
фантастика
Год выпуска
1994
Страна
США
Всего сезонов
5 сезонов
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
Fox
Продолжительность сериала
32 часа 30 минут
В ролях
Персонажи
В ролях
Персонажи
В ролях
Персонажи
Кристофер Дэниэл Барнс
Peter Parker / Spider-Man
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
8.3
Оцените
10
голосов
8.4
IMDb
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Сезоны
Сезон 1
1994,
13 эпизодов
Neogenic Nightmare
1995,
14 эпизодов
The Sins of the Fathers
1996,
14 эпизодов
Partners in Danger
1997,
11 эпизодов
Сезон 5
1997,
13 эпизодов
Отзывы о сериале
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