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Постер к сериалу Супермен и Лоис
Постер к сериалу Супермен и Лоис
Постер к сериалу Супермен и Лоис
Постер к сериалу Супермен и Лоис
Постер к сериалу Супермен и Лоис
Постер к сериалу Супермен и Лоис
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
6 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Супермен и Лоис
Супермен и Лоис (2021 - …) Superman & Lois 16+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал The CW
Продолжительность 22 часа 30 минут
О чем сериал

«Супермен и Лоис» — американское шоу, снятое в жанре супергеройского экшена. В основе сюжета нового сериала лежит одноименная линейка комиксов. Кроме того, «Супермен и Лоис» являются частью большой киновселенной канала The CW. Действие разворачивается в Смолвиле, условно родном городе главного героя. Именно туда переезжает Кент и его возлюбленная супруга Лоис в поисках спокойной и, главное, степенной жизни. Пара искренне надеется, что в таком захолустье не может произойти ничего сверхъестественного. Лоис серьезно настроена на продолжение рода, а Кал, кажется, активно ее в этом поддерживает. Однако старые враги Супа довольно быстро узнают о том, где он ото всех скрывается.

Супермен и Лоис - трейлер второго сезона
Супермен и Лоис
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Тайлер Хэклин
Тайлер Хэклин Clark Kent / Superman
Дилан Уолш
Дилан Уолш
Эммануэль Шрики
Эммануэль Шрики
Адам Рэйнер
Адам Рэйнер
Битси Таллок
Битси Таллок Lois Lane
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Супермен и Лоис - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 15 эпизодов
 
Супермен и Лоис - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 15 эпизодов
 
Супермен и Лоис - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
TBA,
 
Новости о сериале
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Канал CW представил трейлер второго сезона сериала «Супермен и Лоис»
Кадры из сериала
Интересные факты

В каком году вышел сериал?

Премьера первого сезона состоялась 23 января 2021 года. Сезон состоял из 15 серий.

Сколько сезонов снято на данный момент?

Сериал на данный момент состоит из двух сезонов. Второй сезон полностью закончится 22 марта 2022 года.

Кто снялся в главных ролях?

Актерами первого плана в сериале являются Тайлер Хэклин, Дилан Уолш, Эммануэль Шрики, Адам Рэйнер, Битси Таллок.

Какой возрастной рейтинг у сериала?

16+

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