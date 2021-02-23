«Супермен и Лоис» — американское шоу, снятое в жанре супергеройского экшена. В основе сюжета нового сериала лежит одноименная линейка комиксов. Кроме того, «Супермен и Лоис» являются частью большой киновселенной канала The CW. Действие разворачивается в Смолвиле, условно родном городе главного героя. Именно туда переезжает Кент и его возлюбленная супруга Лоис в поисках спокойной и, главное, степенной жизни. Пара искренне надеется, что в таком захолустье не может произойти ничего сверхъестественного. Лоис серьезно настроена на продолжение рода, а Кал, кажется, активно ее в этом поддерживает. Однако старые враги Супа довольно быстро узнают о том, где он ото всех скрывается.