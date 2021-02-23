«Супермен и Лоис» — американское шоу, снятое в жанре супергеройского экшена. В основе сюжета нового сериала лежит одноименная линейка комиксов. Кроме того, «Супермен и Лоис» являются частью большой киновселенной канала The CW. Действие разворачивается в Смолвиле, условно родном городе главного героя. Именно туда переезжает Кент и его возлюбленная супруга Лоис в поисках спокойной и, главное, степенной жизни. Пара искренне надеется, что в таком захолустье не может произойти ничего сверхъестественного. Лоис серьезно настроена на продолжение рода, а Кал, кажется, активно ее в этом поддерживает. Однако старые враги Супа довольно быстро узнают о том, где он ото всех скрывается.
В каком году вышел сериал?
Премьера первого сезона состоялась 23 января 2021 года. Сезон состоял из 15 серий.
Сколько сезонов снято на данный момент?
Сериал на данный момент состоит из двух сезонов. Второй сезон полностью закончится 22 марта 2022 года.
Кто снялся в главных ролях?
Актерами первого плана в сериале являются Тайлер Хэклин, Дилан Уолш, Эммануэль Шрики, Адам Рэйнер, Битси Таллок.
Какой возрастной рейтинг у сериала?
16+