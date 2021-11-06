Мультсериал, действие которого происходит во вселенной одной из самых популярных видеоигр League of Legends. Захватывающий сюжет разворачивается в двух городах, которые являются побратимами: в утопическом Пилтовере и угнетенном подполье Зауне. Как и многие сестры, Джинкс и Вай часто ссорятся. Джинкс известна тем, что стала преступницей, а Вай, в свою очередь, пытается поддерживать порядок в Пилтовере. Сериал расскажет о борьбе этих персонажей и раскроет разные пути двух сестер.
В каком году вышел сериал?
Премьера первого сезона состоялась 6 ноября 2021 года. Сезон состоял из 9 серий.
Сколько сезонов снято на данный момент?
Сейчас вышел только один полностью завершенный сезона. Второй сезон анонсирован, но никаких конкретных дат пока не известно.
Кто снялся в главных ролях?
Персонажи первого планы были озвучены следующими актёрами: Хейли Стайнфелд, Элла Пернелл, Гарри Ллойд, Кевин Алехандро, Джейсон Спайсэк.
Какой возрастной рейтинг у сериала?
16+