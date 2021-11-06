Мультсериал, действие которого происходит во вселенной одной из самых популярных видеоигр League of Legends. Захватывающий сюжет разворачивается в двух городах, которые являются побратимами: в утопическом Пилтовере и угнетенном подполье Зауне. Как и многие сестры, Джинкс и Вай часто ссорятся. Джинкс известна тем, что стала преступницей, а Вай, в свою очередь, пытается поддерживать порядок в Пилтовере. Сериал расскажет о борьбе этих персонажей и раскроет разные пути двух сестер.