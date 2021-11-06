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Постер к сериалу Аркейн
Постер к сериалу Аркейн
Постер к сериалу Аркейн
Постер к сериалу Аркейн
Постер к сериалу Аркейн
Постер к сериалу Аркейн
Постер к сериалу Аркейн
Постер к сериалу Аркейн
Постер к сериалу Аркейн
Постер к сериалу Аркейн
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 9
Оцените
10 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 9
Оцените
Киноафиша Сериалы Аркейн
Аркейн (2021 - …) Arcane 16+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 6 часов 45 минут
О чем сериал

Мультсериал, действие которого происходит во вселенной одной из самых популярных видеоигр League of Legends. Захватывающий сюжет разворачивается в двух городах, которые являются побратимами: в утопическом Пилтовере и угнетенном подполье Зауне. Как и многие сестры, Джинкс и Вай часто ссорятся. Джинкс известна тем, что стала преступницей, а Вай, в свою очередь, пытается поддерживать порядок в Пилтовере. Сериал расскажет о борьбе этих персонажей и раскроет разные пути двух сестер.

Аркейн - тизер третьего акта
Аркейн
тизер третьего акта
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Хейли Стайнфелд
Хейли Стайнфелд
Элла Пернелл
Элла Пернелл
Гарри Ллойд
Гарри Ллойд
Кевин Алехандро
Кевин Алехандро
Джейсон Спайсэк
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Аркейн - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 9 эпизодов
 
Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
Новости о сериале
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Слушать саундтрек сериала Аркейн
Кадры из сериала
Интересные факты

В каком году вышел сериал?

Премьера первого сезона состоялась 6 ноября 2021 года. Сезон состоял из 9 серий.

Сколько сезонов снято на данный момент?

Сейчас вышел только один полностью завершенный сезона. Второй сезон анонсирован, но никаких конкретных дат пока не известно.

Кто снялся в главных ролях?

Персонажи первого планы были озвучены следующими актёрами: Хейли Стайнфелд, Элла Пернелл, Гарри Ллойд, Кевин Алехандро, Джейсон Спайсэк.

Какой возрастной рейтинг у сериала?

16+

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