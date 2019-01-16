«Академия смерти» — молодежный американский сериал, основанный на одноименной линейке комиксов. В производстве шоу принимали участие Джо и Энтони Руссо, постановщики «Мстителей». «Академия смерти» выходила на канале Sy Fy и продержалась в эфире всего один сезон. Сюжет сериала разворачивается в конце прошлого века. Бездомный сирота по имени Маркус попадает в закрытую школу, где обучают боевым искусствам. Вместе с другими учениками он учится убивать одним движением, ломать конечности взмахом руки и мучить людей до изнеможения.