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Постер к сериалу Академия смерти
Постер к сериалу Академия смерти
Постер к сериалу Академия смерти
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 7.5
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3 постера
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Академия смерти
Академия смерти (2019 - 2019) Deadly Class 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Syfy
Продолжительность 7 часов 30 минут
О чем сериал

«Академия смерти» — молодежный американский сериал, основанный на одноименной линейке комиксов. В производстве шоу принимали участие Джо и Энтони Руссо, постановщики «Мстителей». «Академия смерти» выходила на канале Sy Fy и продержалась в эфире всего один сезон. Сюжет сериала разворачивается в конце прошлого века. Бездомный сирота по имени Маркус попадает в закрытую школу, где обучают боевым искусствам. Вместе с другими учениками он учится убивать одним движением, ломать конечности взмахом руки и мучить людей до изнеможения.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Бенедикт Вонг
Бенедикт Вонг Master Lin
Тэйлор Хиксон
Тэйлор Хиксон
Лана Кондор
Лана Кондор Saya
Лиам Джеймс
Лиам Джеймс Billy Bennett
Том Стивенс
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Академия смерти - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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