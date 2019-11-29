Уникальный персонаж из DC комиксов получил собственный мультсериал. Харли Квинн впервые появилась не на страницах комиксов, а сразу в мультсериале «Бэтмен» в 1992 году. Позже ее перенесли в комиксы и эксплуатировали во многих экранизациях как простого помощника Джокера. И только фильм «Отряд самоубийц» 2016 года и Марго Робби, создавшая новый образ Харли Квинн, заставили DC сделать переоценку этого персонажа. На волне успеха и признания зрителей появляется мультсериал, в котором Квинзель доказывает: она не просто подружка Джокера.