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Постер к сериалу Харли Квинн
Постер к сериалу Харли Квинн
Постер к сериалу Харли Квинн
Постер к сериалу Харли Квинн
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
4 постера
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Харли Квинн
Харли Квинн (2019 - …) Harley Quinn 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис HBO Max
Продолжительность 18 часов 0 минут
О чем сериал

Уникальный персонаж из DC комиксов получил собственный мультсериал. Харли Квинн впервые появилась не на страницах комиксов, а сразу в мультсериале «Бэтмен» в 1992 году. Позже ее перенесли в комиксы и эксплуатировали во многих экранизациях как простого помощника Джокера. И только фильм «Отряд самоубийц» 2016 года и Марго Робби, создавшая новый образ Харли Квинн, заставили DC сделать переоценку этого персонажа. На волне успеха и признания зрителей появляется мультсериал, в котором Квинзель доказывает: она не просто подружка Джокера. 

Харли Квинн - тизер третьего сезона
Харли Квинн
тизер третьего сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Лэйк Белл
Лэйк Белл Pamela Isley / Poison Ivy
Алан Тьюдик
Алан Тьюдик Clayface
Алан Тьюдик
Алан Тьюдик The Joker
Кейли Куоко
Кейли Куоко Harleen Quinzel / Harley Quinn
Кристофер Мелони
Кристофер Мелони Commissioner Gordon
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 3-го сезона сериала «Харли Квинн»
Episode 1
Сезон 3 Серия 1
28 июля 2022
Episode 2
Сезон 3 Серия 2
28 июля 2022
Episode 3
Сезон 3 Серия 3
28 июля 2022
Episode 4
Сезон 3 Серия 4
4 августа 2022
Episode 5
Сезон 3 Серия 5
11 августа 2022
Episode 6
Сезон 3 Серия 6
18 августа 2022
Episode 7
Сезон 3 Серия 7
25 августа 2022
Episode 8
Сезон 3 Серия 8
1 сентября 2022
Episode 9
Сезон 3 Серия 9
8 сентября 2022
Episode 10
Сезон 3 Серия 10
15 сентября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Харли Квинн - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 13 эпизодов
 
Харли Квинн - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 13 эпизодов
 
Харли Квинн - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 10 эпизодов
 
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Видео: Харли Квинн анонсирует третий сезон своего анимационного шоу
Видео: Харли Квинн анонсирует третий сезон своего анимационного шоу
Слушать саундтрек сериала Харли Квинн
Кадры из сериала
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