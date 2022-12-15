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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов США

Рейтинг американских сериалов

Город на холме
1 Город на холме
драма, криминал, триллер 2019, США
9.2
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Черные паруса
2 Черные паруса
драма, боевик, приключения 2014, США
9.2
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Дэдвуд
3 Дэдвуд
драма, криминал, вестерн 2004, США
9.2
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Симпсоны
4 Симпсоны
комедия, семейный 1989, США
9.1
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Футурама
5 Футурама
комедия, приключения, фантастика 1999, США
9.1
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Фарго
6 Фарго
драма, криминал 2014, США
9.0
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Незнакомка
7 Незнакомка
драма, криминал, триллер 2020, США
9.0
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Гравити Фолз
8 Гравити Фолз
приключения, детектив, мистика 2012, США
9.0
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Щит
9 Щит
драма, криминал, триллер 2002, США
9.0
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Аватар: Легенда об Аанге
10 Аватар: Легенда об Аанге
боевик, приключения, фэнтези 2005, США
9.0
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Как я встретил вашу маму
11 Как я встретил вашу маму
драма, комедия, мелодрама 2005, США
8.9
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Детство Шелдона
12 Детство Шелдона
комедия, семейный 2017, США
8.9
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Клан Сопрано
13 Клан Сопрано
драма, криминал 1999, США
8.9
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Черное зеркало
14 Черное зеркало
драма, фантастика, триллер 2011, США
8.9
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Декстер
15 Декстер
драма, криминал, детектив 2006, США
8.9
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Рим
16 Рим
драма, боевик, приключения 2005, США
8.9
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911: Одинокая звезда
17 911: Одинокая звезда
драма, боевик, криминал 2020, США
8.9
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В поле зрения
18 В поле зрения
боевик, криминал, фантастика 2011, США
8.9
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Формула 1. Драйв выживания
19 Формула 1. Драйв выживания
спорт 2019, США
8.8
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Полуночная проповедь
20 Полуночная проповедь
комедия, приключения, фантастика 2020, США
8.8
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Пацаны
21 Пацаны
драма, боевик, фантастика 2019, США
8.8
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Однажды в сказке
22 Однажды в сказке
драма, фэнтези, мелодрама 2011, США
8.7
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Арчер
23 Арчер
комедия, боевик 2009, США
8.7
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Лучше звоните Солу
24 Лучше звоните Солу
драма, криминал 2015, США
8.7
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Корона
25 Корона
драма, исторический 2016, США
8.7
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Граница
26 Граница
драма, боевик, приключения 2016, США
8.7
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Хроники Шаннары
27 Хроники Шаннары
драма, приключения, фэнтези 2016, США
8.7
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Кости
28 Кости
драма, криминал 2005, США
8.7
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Спартак: Кровь и песок
29 Спартак: Кровь и песок
боевик, приключения, исторический 2010, США
8.7
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Спартак: Боги арены
30 Спартак: Боги арены
боевик, приключения 2011, США
8.7
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Баффи — истребительница вампиров
31 Баффи — истребительница вампиров
драма, боевик, мистика 1997, США
8.7
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Светлячок
32 Светлячок
драма, приключения, фантастика 2002, США
8.7
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Мандалорец
33 Мандалорец
боевик, приключения, фантастика 2019, США
8.7
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Я — зомби
34 Я — зомби
драма, криминал, ужасы 2015, США
8.6
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Оранжевый — хит сезона
35 Оранжевый — хит сезона
драма, комедия, криминал 2013, США
8.6
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Гримм
36 Гримм
драма, криминал, мистика 2011, США
8.6
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ФБР: Самые разыскиваемые преступники
37 ФБР: Самые разыскиваемые преступники
драма, криминал 2020, США
8.6
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Белая ворона
38 Белая ворона
драма, комедия 2016, США
8.6
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Рэй Донован
39 Рэй Донован
драма, боевик, криминал 2013, США
8.6
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Бывает и хуже
40 Бывает и хуже
комедия, семейный 2009, США
8.6
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Проект Минди
41 Проект Минди
комедия, мелодрама 2012, США
8.6
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Однажды ночью
42 Однажды ночью
драма, криминал 2016, США
8.6
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Банши
43 Банши
драма, боевик, криминал 2013, США
8.6
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Менталист
44 Менталист
драма, криминал, детектив 2008, США
8.6
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Подпольная империя
45 Подпольная империя
драма, криминал 2010, США
8.6
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Клиент всегда мертв
46 Клиент всегда мертв
драма, комедия 2001, США
8.6
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Коломбо
47 Коломбо
драма, криминал, детектив 1971, США
8.6
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Сверхъестественное
48 Сверхъестественное
драма, боевик, мистика 2005, США
8.6
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Озарк
49 Озарк
драма, криминал, триллер 2017, США
8.5
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Загрузка
50 Загрузка
комедия, фантастика, детектив 2020, США
8.5
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Закон и порядок
51 Закон и порядок
драма, криминал 1990, США
8.5
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Юная Лига Справедливости
52 Юная Лига Справедливости
боевик, приключения, фантастика 2010, США
8.5
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Нетипичный
53 Нетипичный
драма, комедия, семейный 2017, США
8.5
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Конь БоДжек
54 Конь БоДжек
драма, комедия 2014, США
8.5
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Задержка в развитии
55 Задержка в развитии
комедия, драма 2003, США
8.5
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Оборотень
56 Оборотень
драма, мелодрама, мистика 2011, США
8.5
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Больница Никербокер
57 Больница Никербокер
драма 2014, США
8.5
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Офис
58 Офис
комедия 2005, США
8.5
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Торчвуд
59 Торчвуд
драма, фантастика 2006, США
8.5
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Тюдоры
60 Тюдоры
драма, исторический 2007, США/Ирландия/Канада
8.5
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Мертвые до востребования
61 Мертвые до востребования
драма, детектив, мистика 2007, США
8.5
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Ангел
62 Ангел
драма, боевик, ужасы 1999, США
8.5
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Хулиганы и ботаны
63 Хулиганы и ботаны
драма, комедия 1999, США
8.5
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Вечность
64 Вечность
драма, криминал, мистика 2014, США
8.5
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Как избежать наказания за убийство
65 Как избежать наказания за убийство
драма, триллер 2014, США
8.4
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Джек Райан
66 Джек Райан
драма, боевик 2018, США
8.4
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Удивительная миссис Мейзел
67 Удивительная миссис Мейзел
драма, комедия 2017, США
8.4
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Американская история преступлений
68 Американская история преступлений
драма, криминал 2016, США
8.4
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Джессика Джонс
69 Джессика Джонс
боевик, криминал, фантастика 2015, США
8.4
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Каратель
70 Каратель
драма, боевик, криминал 2017, США
8.4
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Милые обманщицы
71 Милые обманщицы
мелодрама, триллер, детектив 2010, США
8.4
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Побег
72 Побег
драма, криминал, триллер 2005, США
8.4
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Самурай Джек
73 Самурай Джек
боевик, приключения 2001, США
8.4
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Последователи
74 Последователи
драма, криминал, триллер 2013, США
8.4
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Тайны Смолвиля
75 Тайны Смолвиля
драма, приключения, фантастика 2001, США
8.4
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Все ненавидят Криса
76 Все ненавидят Криса
комедия 2005, США
8.4
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Зло
77 Зло
драма, триллер, мистика 2019, США
8.4
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Секс в другом городе: Поколение Q
78 Секс в другом городе: Поколение Q
драма, мелодрама 2019, США
8.4
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Видоизмененный углерод
79 Видоизмененный углерод
драма, криминал, фантастика 2018, США
8.4
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Теория большого взрыва
80 Теория большого взрыва
комедия 2007, США
8.4
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Безумцы
81 Безумцы
драма 2007, США
8.4
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Бруклин 9-9
82 Бруклин 9-9
комедия, боевик, криминал 2013, США
8.3
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Игра престолов
83 Игра престолов
драма, приключения, фэнтези 2011, США
8.3
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Клиника
84 Клиника
драма, комедия 2001, США
8.3
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Гриффины
85 Гриффины
комедия, семейный 1999, США
8.3
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По волчьим законам
86 По волчьим законам
драма, криминал 2016, США
8.3
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Черный список
87 Черный список
драма, криминал, триллер 2013, США
8.3
Оцените
Звездный путь: Пикар
88 Звездный путь: Пикар
драма, боевик, фантастика 2020, США
8.3
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Родина
89 Родина
драма, триллер 2011, США
8.3
Оцените
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Карточный домик
90 Карточный домик
драма, триллер 2013, США
8.3
Оцените
Оставленные
91 Оставленные
драма, фантастика, триллер 2014, США
8.3
Оцените
Сообщество
92 Сообщество
комедия 2009, США
8.3
Оцените
Белый воротничок
93 Белый воротничок
драма, комедия, криминал 2009, США
8.3
Оцените
По ту сторону изгороди
94 По ту сторону изгороди
драма, фэнтези, детектив 2014, США
8.3
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Убийство
95 Убийство
драма, криминал, триллер 2011, США
8.3
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Скорая помощь
96 Скорая помощь
драма 1994, США
8.3
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Форс-мажоры
97 Форс-мажоры
драма 2011, США
8.3
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Ведьмак
98 Ведьмак
драма, боевик, фэнтези 2019, США
8.2
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Друзья
99 Друзья
комедия, мелодрама 1994, США
8.2
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Убивая Еву
100 Убивая Еву
драма, криминал, триллер 2018, США
8.2
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