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1
Город на холме
драма, криминал, триллер
2019, США
9.2
Оцените
2
Черные паруса
драма, боевик, приключения
2014, США
9.2
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3
Дэдвуд
драма, криминал, вестерн
2004, США
9.2
Оцените
4
Симпсоны
комедия, семейный
1989, США
9.1
Оцените
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5
Футурама
комедия, приключения, фантастика
1999, США
9.1
Оцените
6
Фарго
драма, криминал
2014, США
9.0
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7
Незнакомка
драма, криминал, триллер
2020, США
9.0
Оцените
8
Гравити Фолз
приключения, детектив, мистика
2012, США
9.0
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9
Щит
драма, криминал, триллер
2002, США
9.0
Оцените
10
Аватар: Легенда об Аанге
боевик, приключения, фэнтези
2005, США
9.0
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11
Как я встретил вашу маму
драма, комедия, мелодрама
2005, США
8.9
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12
Детство Шелдона
комедия, семейный
2017, США
8.9
Оцените
13
Клан Сопрано
драма, криминал
1999, США
8.9
Оцените
14
Черное зеркало
драма, фантастика, триллер
2011, США
8.9
Оцените
15
Декстер
драма, криминал, детектив
2006, США
8.9
Оцените
16
Рим
драма, боевик, приключения
2005, США
8.9
Оцените
17
911: Одинокая звезда
драма, боевик, криминал
2020, США
8.9
Оцените
18
В поле зрения
боевик, криминал, фантастика
2011, США
8.9
Оцените
19
Формула 1. Драйв выживания
спорт
2019, США
8.8
Оцените
20
Полуночная проповедь
комедия, приключения, фантастика
2020, США
8.8
Оцените
21
Пацаны
драма, боевик, фантастика
2019, США
8.8
Оцените
22
Однажды в сказке
драма, фэнтези, мелодрама
2011, США
8.7
Оцените
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23
Арчер
комедия, боевик
2009, США
8.7
Оцените
24
Лучше звоните Солу
драма, криминал
2015, США
8.7
Оцените
25
Корона
драма, исторический
2016, США
8.7
Оцените
26
Граница
драма, боевик, приключения
2016, США
8.7
Оцените
27
Хроники Шаннары
драма, приключения, фэнтези
2016, США
8.7
Оцените
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28
Кости
драма, криминал
2005, США
8.7
Оцените
29
Спартак: Кровь и песок
боевик, приключения, исторический
2010, США
8.7
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30
Спартак: Боги арены
боевик, приключения
2011, США
8.7
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31
Баффи — истребительница вампиров
драма, боевик, мистика
1997, США
8.7
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32
Светлячок
драма, приключения, фантастика
2002, США
8.7
Оцените
33
Мандалорец
боевик, приключения, фантастика
2019, США
8.7
Оцените
34
Я — зомби
драма, криминал, ужасы
2015, США
8.6
Оцените
35
Оранжевый — хит сезона
драма, комедия, криминал
2013, США
8.6
Оцените
36
Гримм
драма, криминал, мистика
2011, США
8.6
Оцените
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37
ФБР: Самые разыскиваемые преступники
драма, криминал
2020, США
8.6
Оцените
38
Белая ворона
драма, комедия
2016, США
8.6
Оцените
39
Рэй Донован
драма, боевик, криминал
2013, США
8.6
Оцените
40
Бывает и хуже
комедия, семейный
2009, США
8.6
Оцените
41
Проект Минди
комедия, мелодрама
2012, США
8.6
Оцените
42
Однажды ночью
драма, криминал
2016, США
8.6
Оцените
43
Банши
драма, боевик, криминал
2013, США
8.6
Оцените
44
Менталист
драма, криминал, детектив
2008, США
8.6
Оцените
45
Подпольная империя
драма, криминал
2010, США
8.6
Оцените
46
Клиент всегда мертв
драма, комедия
2001, США
8.6
Оцените
47
Коломбо
драма, криминал, детектив
1971, США
8.6
Оцените
48
Сверхъестественное
драма, боевик, мистика
2005, США
8.6
Оцените
49
Озарк
драма, криминал, триллер
2017, США
8.5
Оцените
50
Загрузка
комедия, фантастика, детектив
2020, США
8.5
Оцените
51
Закон и порядок
драма, криминал
1990, США
8.5
Оцените
52
Юная Лига Справедливости
боевик, приключения, фантастика
2010, США
8.5
Оцените
53
Нетипичный
драма, комедия, семейный
2017, США
8.5
Оцените
54
Конь БоДжек
драма, комедия
2014, США
8.5
Оцените
55
Задержка в развитии
комедия, драма
2003, США
8.5
Оцените
56
Оборотень
драма, мелодрама, мистика
2011, США
8.5
Оцените
57
Больница Никербокер
драма
2014, США
8.5
Оцените
58
Офис
комедия
2005, США
8.5
Оцените
Смотреть онлайн
59
Торчвуд
драма, фантастика
2006, США
8.5
Оцените
60
Тюдоры
драма, исторический
2007, США/Ирландия/Канада
8.5
Оцените
61
Мертвые до востребования
драма, детектив, мистика
2007, США
8.5
Оцените
62
Ангел
драма, боевик, ужасы
1999, США
8.5
Оцените
63
Хулиганы и ботаны
драма, комедия
1999, США
8.5
Оцените
64
Вечность
драма, криминал, мистика
2014, США
8.5
Оцените
65
Как избежать наказания за убийство
драма, триллер
2014, США
8.4
Оцените
Смотреть онлайн
66
Джек Райан
драма, боевик
2018, США
8.4
Оцените
67
Удивительная миссис Мейзел
драма, комедия
2017, США
8.4
Оцените
68
Американская история преступлений
драма, криминал
2016, США
8.4
Оцените
69
Джессика Джонс
боевик, криминал, фантастика
2015, США
8.4
Оцените
70
Каратель
драма, боевик, криминал
2017, США
8.4
Оцените
71
Милые обманщицы
мелодрама, триллер, детектив
2010, США
8.4
Оцените
72
Побег
драма, криминал, триллер
2005, США
8.4
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73
Самурай Джек
боевик, приключения
2001, США
8.4
Оцените
74
Последователи
драма, криминал, триллер
2013, США
8.4
Оцените
75
Тайны Смолвиля
драма, приключения, фантастика
2001, США
8.4
Оцените
76
Все ненавидят Криса
комедия
2005, США
8.4
Оцените
77
Зло
драма, триллер, мистика
2019, США
8.4
Оцените
78
Секс в другом городе: Поколение Q
драма, мелодрама
2019, США
8.4
Оцените
79
Видоизмененный углерод
драма, криминал, фантастика
2018, США
8.4
Оцените
80
Теория большого взрыва
комедия
2007, США
8.4
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81
Безумцы
драма
2007, США
8.4
Оцените
82
Бруклин 9-9
комедия, боевик, криминал
2013, США
8.3
Оцените
Смотреть онлайн
83
Игра престолов
драма, приключения, фэнтези
2011, США
8.3
Оцените
84
Клиника
драма, комедия
2001, США
8.3
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85
Гриффины
комедия, семейный
1999, США
8.3
Оцените
Смотреть онлайн
86
По волчьим законам
драма, криминал
2016, США
8.3
Оцените
87
Черный список
драма, криминал, триллер
2013, США
8.3
Оцените
88
Звездный путь: Пикар
драма, боевик, фантастика
2020, США
8.3
Оцените
89
Родина
драма, триллер
2011, США
8.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
90
Карточный домик
драма, триллер
2013, США
8.3
Оцените
91
Оставленные
драма, фантастика, триллер
2014, США
8.3
Оцените
92
Сообщество
комедия
2009, США
8.3
Оцените
93
Белый воротничок
драма, комедия, криминал
2009, США
8.3
Оцените
94
По ту сторону изгороди
драма, фэнтези, детектив
2014, США
8.3
Оцените
95
Убийство
драма, криминал, триллер
2011, США
8.3
Оцените
96
Скорая помощь
драма
1994, США
8.3
Оцените
97
Форс-мажоры
драма
2011, США
8.3
Оцените
Смотреть онлайн
98
Ведьмак
драма, боевик, фэнтези
2019, США
8.2
Оцените
99
Друзья
комедия, мелодрама
1994, США
8.2
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100
Убивая Еву
драма, криминал, триллер
2018, США
8.2
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