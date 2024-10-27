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Постер фильма TheatreHD: Брегенцский фестиваль: Вольный стрелок
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Киноафиша Фильмы TheatreHD: Брегенцский фестиваль: Вольный стрелок

TheatreHD: Брегенцский фестиваль: Вольный стрелок

Bregenz Festival: Der Freischütz 18+
Билеты от 1000 ₽
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О фильме

«Вольный стрелок» – леденящая душу мрачная фантастическая история с оттенком сказок братьев Гримм – впервые ставится на масштабной сцене Боденского озера в невероятных декорациях Филиппа Штёльцля. «В яблочко!» – гордо написал Карл-Мария фон Вебер своему либреттисту Фридриху Кинду после триумфальной премьеры «Вольного стрелка» в 1821 году в Берлине. Это произведение, с его эмоциональной и захватывающей музыкой, скоро стало считаться образцом немецкой романтической оперы. Одна из наиболее популярных немецкоязычных опер, «Вольный стрелок» ставится на сцене Боденского озера впервые. Это вторая совместная работа творческого дуэта художника и режиссёра-постановщика Филиппа Штёльцля и дирижёра Энрике Маццола после имевшего феноменальный успех «Риголетто» Джузеппе Верди.

Страна Австралия
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 27 октября 2024
Дата выхода
27 октября 2024 Казахстан 12+
Производство UNITEL
Другие названия
Der Freischütz - Von den Bregenzer Festspielen
Режиссер
Филипп Штольцль
Филипп Штольцль
В ролях
Мауро Петер
Кристоф Фишессер
Все актеры и съемочная группа

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Формула Кино на Кутузовском
15:00 от 1000 ₽
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«TheatreHD: Брегенцский фестиваль: Вольный стрелок» в кинотеатрах

сб 16
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Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
15:00 от 1000 ₽
Полное расписание и билеты
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