«Вольный стрелок» – леденящая душу мрачная фантастическая история с оттенком сказок братьев Гримм – впервые ставится на масштабной сцене Боденского озера в невероятных декорациях Филиппа Штёльцля. «В яблочко!» – гордо написал Карл-Мария фон Вебер своему либреттисту Фридриху Кинду после триумфальной премьеры «Вольного стрелка» в 1821 году в Берлине. Это произведение, с его эмоциональной и захватывающей музыкой, скоро стало считаться образцом немецкой романтической оперы. Одна из наиболее популярных немецкоязычных опер, «Вольный стрелок» ставится на сцене Боденского озера впервые. Это вторая совместная работа творческого дуэта художника и режиссёра-постановщика Филиппа Штёльцля и дирижёра Энрике Маццола после имевшего феноменальный успех «Риголетто» Джузеппе Верди.
|27 октября 2024
|Казахстан
|12+