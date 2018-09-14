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Постер к сериалу Принц драконов
Постер к сериалу Принц драконов
Постер к сериалу Принц драконов
Постер к сериалу Принц драконов
Постер к сериалу Принц драконов
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 8.4
Оцените
5 постеров
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 8.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Принц драконов
Принц драконов (2018 - …) The Dragon Prince 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 26 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 11 часов 42 минуты
О чем сериал

«Принц драконов» — многосерийное мультипликационное шоу, созданием которого занималась онлайн-платформа Netflix. Действие сериала происходит в фэнтезийном мире, населенном людьми, эльфами и драконами. После того, как люди начали применять темную магию против других существ, правители эльфов и драконов приняли решение изгнать человечество на другую часть континента. Однако в один прекрасный день человеческим войскам все-таки удалось прорваться на чужую территорию, таким образом спровоцировав масштабную войну… Главные герои сериала — трое подростков, которые намерены тайком передать яйцо с наследником драконьего престола его семье. Только это может остановить конфликт между сторонами.

Принц драконов - трейлер третьего сезона
Принц драконов
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Аарон Ехаз
Джастин Ричмонд
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джонатан Холмс
Джонатан Холмс
Омари Ньютон
Пола Берроуз Rayla
Джек Де Сена Callum
Саша Роджен
Саша Роджен Ezran
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Принц драконов - Книга первая: Луна / Book One: Moon Книга первая: Луна / Book One: Moon
2018, 9 эпизодов
 
Принц драконов - Книга вторая: Небо / Book Two: Sky Книга вторая: Небо / Book Two: Sky
2019, 9 эпизодов
 
Принц драконов - Книга третья: Солнце / Book Three: Sun Книга третья: Солнце / Book Three: Sun
2019, 9 эпизодов
 
Сезон 4 / Season 4
TBA,
 
Слушать саундтрек сериала Принц драконов
Кадры из сериала
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