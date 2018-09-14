«Принц драконов» — многосерийное мультипликационное шоу, созданием которого занималась онлайн-платформа Netflix. Действие сериала происходит в фэнтезийном мире, населенном людьми, эльфами и драконами. После того, как люди начали применять темную магию против других существ, правители эльфов и драконов приняли решение изгнать человечество на другую часть континента. Однако в один прекрасный день человеческим войскам все-таки удалось прорваться на чужую территорию, таким образом спровоцировав масштабную войну… Главные герои сериала — трое подростков, которые намерены тайком передать яйцо с наследником драконьего престола его семье. Только это может остановить конфликт между сторонами.