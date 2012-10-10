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Постер к сериалу Стрела
Постер к сериалу Стрела
Постер к сериалу Стрела
Постер к сериалу Стрела
Постер к сериалу Стрела
Постер к сериалу Стрела
Постер к сериалу Стрела
Постер к сериалу Стрела
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
8 постеров
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Стрела
Стрела (2012 - 2020) Arrow 16+
Год выпуска 2012
Страна США
Всего сезонов 8 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал The CW
Продолжительность 127 часов 30 минут
О чем сериал

«Стрела» — американский супергеройский сериал канала The CW, основанный на популярной линейке комиксов. Главный герой — миллиардер по имени Оливер, пропавший во время кораблекрушения. Много лет о нем никто ничего не слышал, и все считали его погибшим. Впоследствии Оливера находят на практически необитаемом острове, о котором никто ничего не знает. Герой возвращается в родной особняк, его встречают мать, сестра и лучший друг. Однако каждый из них понимает, что Оливер серьезно изменился за эти годы. Фактически он стал совершенно другим человеком.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кэти Кэссиди
Кэти Кэссиди Laurel Lance (Earth Two) / Black Siren
Стивен Амелл
Стивен Амелл Oliver Queen / The Hood / The Arrow / Green Arrow
Сюзанна Томпсон
Сюзанна Томпсон Moira Queen
Рик Гонсалес
Рик Гонсалес Rene Ramirez / Wild Dog
Джулиана Харкви
Джулиана Харкви Sergeant Dinah Drake (Earth Two)
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Стрела - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 23 эпизода
 
Стрела - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2013, 23 эпизода
 
Стрела - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2014, 23 эпизода
 
Стрела - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2015, 23 эпизода
 
Стрела - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2016, 23 эпизода
 
Стрела - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2017, 23 эпизода
 
Стрела - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2018, 22 эпизода
 
Стрела - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2019, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
Канал The CW анонсировал новый сериал в рамках «Вселенной Стрелы»
Канал The CW анонсировал новый сериал в рамках «Вселенной Стрелы»
Слушать саундтрек сериала Стрела
Кадры из сериала
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