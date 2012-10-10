«Стрела» — американский супергеройский сериал канала The CW, основанный на популярной линейке комиксов. Главный герой — миллиардер по имени Оливер, пропавший во время кораблекрушения. Много лет о нем никто ничего не слышал, и все считали его погибшим. Впоследствии Оливера находят на практически необитаемом острове, о котором никто ничего не знает. Герой возвращается в родной особняк, его встречают мать, сестра и лучший друг. Однако каждый из них понимает, что Оливер серьезно изменился за эти годы. Фактически он стал совершенно другим человеком.