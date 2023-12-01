Лучший фильм о знаменитом монстре: появились отзывы о фильме «Годзилла: Минус один»

Первый фильм о Годзилле вышел в 1954 году, запечатлев ужас японского народа перед цунами и ядерными бомбардировками. Эта картина стала классикой жанра, положив начало крупной франшизе, которая в дальнейшем добралась и до Голливуда. Американские компании Legendary и Warner Bros. уже несколько лет развивают «Вселенную монстров», где Годзилла фигурирует вместе с Кинг Конгом и другими титанами. В этом году свое новое воплощение легендарного кайдзю подготовили японские кинематографисты. В Стране восходящего солнца картина «Годзилла: Минус один» вышла еще 1 ноября, а 1 декабря состоится релиз за рубежом. Англоязычные критики ознакомились с фильмом, представив первые отзывы.

Кристофер Круз, The Rolling Stone:

«Годзилла: Минус один» предлагает альтернативу синдрому киновселенных. Это искусно воплощенный возврат к классике кайдзю и, возможно, первый фильм о Годзилле, который осмеливается вызвать у вас слезы. Смотрите эту картину на максимально большом экране».

Джо Джордж, Den of Geek:

«Годзилла: Минус один» вновь репрезентирует неконтролируемое разрушение, которое несет ядерное оружие. Но [режиссер] Такаси Ямадзаки расширяет метафорический охват фильма, связывая Годзиллу с войной в целом — это неумолимый сеятель смерти без понятной мотивации».

Мэри-Энн Йохансон, Flick Filosopher:

«Король всех монстров получил перезапуск, действие которого вновь разворачивается после Второй мировой. Этот фильм ближе всех своих предшественников приблизился к искреннему и лишенного иронии ужасу, которым проникнут оригинал 1954 года. Комфортного побега от реальности здесь не будет».

Ник Шагер, The Daily Beast:

«Как доказывает новый фильм студии Toho «Годзилла: Минус один», японцы знают, как снимать кино о знаменитом радиоактивном чудовище».

Кэти Райф, IGN Movies:

«Годзилла: Минус один» — это потрясающий и зрелищный блокбастер, в котором король монстров возвращается к своим корням в Японии после Второй мировой войны. История развивается за счет персонажей-людей, но сцены с монстром захватывающие и эффектные».

Eric Francisco, Inverse:

«Не будет преувеличением сказать, что «Годзилла: Минус один» является, вероятно, одним из лучших фильмов о кайдзю со времен оригинального «Годзиллы» 1954 года, снятого Исирой Хондой».

На Rotten Tomatoes критический рейтинг одобрения фильма составляет сейчас 98% на основе 42 рецензий.