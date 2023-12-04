Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кто не спрятался" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Легендарные монстры противостоят общему врагу в трейлере фильма «Годзилла и Конг: Новая империя»

Легендарные монстры противостоят общему врагу в трейлере фильма «Годзилла и Конг: Новая империя»

4 декабря 2023 11:12
Легендарные монстры противостоят общему врагу в трейлере фильма «Годзилла и Конг: Новая империя»

Они будут сражаться с гигантской обезьяной, вышедшей из земных глубин.

Кинокомпания Warner Bros. представила первый трейлер фантастического блокбастера «Годзилла и Конг: Новая империя», который является пятой полнометражной частью «Вселенной монстров». Действие развернется после событий, показанных в фильме «Годзилла против Конга» (2021). Официальный синопсис предстоящей картины гласит:

«Новая часть станет продолжением взрывной схватки Годзиллы и Конга, подарив совершенно новое кинематографическое приключение. Могучему Конгу и устрашающему Годзилле доведется сразиться с неведомой опасностью колоссальных масштабов, скрытой в нашем мире. Под угрозой окажется само их существование, а также существование людей. В новом эпичном фильме продолжится погружение в историю титанов, их истоки и тайны Острова черепа. Вместе с тем будет раскрыта эпичная битва, которая помогла создать этих невероятных существ и навсегда связала их с человечеством».

Режиссером выступает Адам Вингард. К своим ролям в рамках франшизы вернулись Ребекка Холл (доктор Илен Эндрюс), Брайан Тайри Генри (Берни Хейс) и Кайли Хоттл (Джиа). К ним присоединились новички Дэн Стивенс и Чэнь Фала.

В американский прокат «Годзилла и Конг: Новая империя» выйдет 12 апреля 2024 года.

Фото: Warner Bros.
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Привычный порядок вещей рушится в новом трейлере триллера «Оставь мир позади» Привычный порядок вещей рушится в новом трейлере триллера «Оставь мир позади» Читать далее 5 декабря 2023
Трейлеры новых сезонов «Дома Дракона», «Пацанов» и других сериалов: что показали на CCXP 2023 Трейлеры новых сезонов «Дома Дракона», «Пацанов» и других сериалов: что показали на CCXP 2023 Читать далее 3 декабря 2023
Миллиардер Владимир Сычев учится радоваться жизни в трейлере комедийного сериала «Успешный» Миллиардер Владимир Сычев учится радоваться жизни в трейлере комедийного сериала «Успешный» Читать далее 5 декабря 2023
Гена и Даша знакомятся с новыми соседями в первом трейлере сериала «Букины» Гена и Даша знакомятся с новыми соседями в первом трейлере сериала «Букины» Читать далее 4 декабря 2023
Культурный центр «ЗИЛ», безграничная месть и театральные актеры: как проходили съемки сериала Константина Богомолова «Кеша должен умереть» Культурный центр «ЗИЛ», безграничная месть и театральные актеры: как проходили съемки сериала Константина Богомолова «Кеша должен умереть» Читать далее 4 декабря 2023
Не только «Великолепный век»: 5 турдизи, которые покорили зрителей по всему миру Не только «Великолепный век»: 5 турдизи, которые покорили зрителей по всему миру Читать далее 5 декабря 2023
Легендарные монстры противостоят общему врагу в трейлере фильма «Годзилла и Конг: Новая империя» Легендарные монстры противостоят общему врагу в трейлере фильма «Годзилла и Конг: Новая империя» Читать далее 4 декабря 2023
Брутальный Дермот Малруни спасает свою подопечную в трейлере боевика «Костолом» Брутальный Дермот Малруни спасает свою подопечную в трейлере боевика «Костолом» Читать далее 1 декабря 2023
13 будущих экранизаций видеоигр 13 будущих экранизаций видеоигр Читать далее 3 декабря 2023
Джоди Фостер расследует дело о пропавших ученых в трейлере четвертого сезона «Настоящего детектива» Джоди Фостер расследует дело о пропавших ученых в трейлере четвертого сезона «Настоящего детектива» Читать далее 5 декабря 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше