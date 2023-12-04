Легендарные монстры противостоят общему врагу в трейлере фильма «Годзилла и Конг: Новая империя»

Они будут сражаться с гигантской обезьяной, вышедшей из земных глубин.

Кинокомпания Warner Bros. представила первый трейлер фантастического блокбастера «Годзилла и Конг: Новая империя», который является пятой полнометражной частью «Вселенной монстров». Действие развернется после событий, показанных в фильме «Годзилла против Конга» (2021). Официальный синопсис предстоящей картины гласит:

«Новая часть станет продолжением взрывной схватки Годзиллы и Конга, подарив совершенно новое кинематографическое приключение. Могучему Конгу и устрашающему Годзилле доведется сразиться с неведомой опасностью колоссальных масштабов, скрытой в нашем мире. Под угрозой окажется само их существование, а также существование людей. В новом эпичном фильме продолжится погружение в историю титанов, их истоки и тайны Острова черепа. Вместе с тем будет раскрыта эпичная битва, которая помогла создать этих невероятных существ и навсегда связала их с человечеством».

Режиссером выступает Адам Вингард. К своим ролям в рамках франшизы вернулись Ребекка Холл (доктор Илен Эндрюс), Брайан Тайри Генри (Берни Хейс) и Кайли Хоттл (Джиа). К ним присоединились новички Дэн Стивенс и Чэнь Фала.

В американский прокат «Годзилла и Конг: Новая империя» выйдет 12 апреля 2024 года.