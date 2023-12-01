Что смотреть в декабре: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах

Онлайн

4 декабря, VK Видео

Добро пожаловать в пионерлагерь «Лисья горка», расположенный в городке под названием Катамарановск. С наступлением каникул сюда приезжают бесчисленные ребятишки, включая юного Инженера, его одноклассника Жилина, Ричарда Сапогова и Игоря Катамаранова. Впереди всех их ждет насыщенное лето.

Финальный сезон веб-сериала «Внутри Лапенко» является приквелом и посвящен детским годам полюбившихся персонажей. Как и прежде, все роли в сезоне исполнил многогранный Антон Лапенко. Прощание с культовым проектом обещает стать незабываемым и не разочарует преданную фан-базу.

18 декабря, ТНТ

Букины — среднестатистическая российская семья из Екатеринбурга. Несмотря на регулярные конфликты, Гена и Даша сумели вырастить двоих детей и теперь наслаждаются свободной жизнью. Все меняет неожиданный визит Ромы и Светы, успевших обзавестись собственными семьями.

В нулевые ситком «Счастливы вместе», основанный на американском сериале «Женаты и с детьми», произвел фурор на российском телевидении. Спустя 10 лет Букины возвращаются на телеэкраны в полном составе: Виктор Логинов вновь исполнил роль непутевого главы семейства, Наталья Бочкарева предстала в образе рыжеволосой домохозяйки, тогда как Дарья Сагалова и Александр Якин сыграли повзрослевших детей. Авторы продолжения гарантируют куда более разнообразную комедию, соответствующую духу современности. Так что есть вероятность, что камбэк заинтересует не только знатоков оригинала, но и новую аудиторию.

20 декабря, Disney+

На первый взгляд Перси Джексон может показаться заурядным подростком, который не пользуется особой популярностью в школе. Жизнь его переворачивается с ног на голову, когда он обнаруживает у себя удивительный дар, позволяющий управлять водой. Как оказалось, Перси — сын самого Посейдона. Чтобы разобраться в собственном происхождении, юноша отправляется в лагерь для детей богов, где обзаводится верными друзьями.

«Перси Джексон и Олимпийцы» — свежая адаптация литературного цикла Рика Риордана о молодом полубоге. Главная роль на сей раз досталась Уокеру Скобеллу («Проект «Адам»), в то время как шоураннерами выступили Джонатан И. Стайнберг («Старик») и Дэн Шотц («Видеть»). Дорогостоящий проект стриминга Disney+ — новогодний подарок для всех любителей жанра фэнтези.

20 декабря, Netflix

Леонард Бернстайн — один из величайших музыкантов и дирижеров XX века. Дебютировав в нью-йоркской филармонии в 25-летнем возрасте, он построил блистательную карьеру, навсегда вписав свое имя в историю. Однако в личной жизни признанного гения все отнюдь не так гладко.

«Маэстро» — биографическая драма, премьера которой состоялась на 80-м Венецианском кинофестивале. Режиссер, соавтор сценария и исполнитель главной роли — невероятный Брэдли Купер, который, скорее всего, поборется за очередной «Оскар». В числе продюсеров — Стивен Спилберг и Мартин Скорсезе. Ценителям большого голливудского кино масштабный байопик наверняка придется по вкусу.

Netflix, 29 декабря

Берлин — виртуозный вор, за плечами которого немало крупных грабежей. На сей раз он собирает команду, чтобы обчистить аукционный дом в Париже. Преступники разрабатывают грандиозный план, согласно которому они проникнут в здание через знаменитые парижские катакомбы.

В спин-оффе «Бумажного дома» центральным персонажем значится Андрес де Фонойоса, роль которого повторно исполнил Педро Алонсо. Фанатам одного из самых просматриваемых неанглоязычных сериалов Netflix, продержавшегося в эфире пять сезонов, определенно не стоит пропускать громкую новинку.

В кино

7 декабря

Разгар Второй мировой войны. Привычная жизнь 12-летнего Махито рушится, когда его мать погибает в результате бомбардировок. Пока отец с утра до ночи вкалывает на заводе по производству боеприпасов, мальчик переезжает с тетей за город. Убегая от мрачной действительности, Махито оказывается в волшебном мире, где его проводником становится странная говорящая цапля.

«Мальчик и птица» — новое и, вероятно, не последнее аниме Хаяо Миядзаки. После 10-летнего перерыва великий аниматор доказывает, что ему по-прежнему нет равных. Здесь есть все то, за что миллионы зрители полюбили работы мастера: причудливые духи, величественные замки и атмосфера сказки, а также присущие всему его творчеству пацифизм и человечность. Нет сомнений, что аниме «Мальчик и птица» войдет в подавляющее большинство топов уходящего года.

7 декабря

Семейство Отисов приобретает старинное поместье, расположенное на отшибе города. Вскоре после переезда они узнают о том, что уже 300 лет здесь проживает привидение, считающее дом своим. Все прошлые владельцы жилплощади сбегали отсюда спустя неделю, но Отисы не только не боятся призрака, но и решают ему помочь.

Еще одна анимационная новинка месяца, которой не посчастливилось выйти в один день с «Мальчиком и птицей». Однако экранизация одноименной сказки Оскара Уайлда — беспроигрышный вариант для создания новогоднего настроения. К тому же перед нами редкий пример удачной британской анимации, ни в чем не уступающей американским аналогам.

7 декабря

В канун Нового года на улицах России творятся удивительные вещи. Геннадьич из петербургского дома престарелых обретает настоящую семью. Блогерша из Тюмени по имени Лариса узнает о том, на что способен ее муж ради самых близких. Уроженка Татарстана Марина начинает интересоваться тем, что нравится ее супругу. Геймерша Татьяна из Нижнего Новгорода убеждается, что в искренней любви нет места играм.

Конечно же, декабрьский кинопрокат был бы неполноценным без очередных, уже 10-х по счету «Елок». Как водится, праздничный альманах основаны на концепции новогоднего чуда, которое непременно случится. В обновившийся каст вошли небезызвестные личности — от Александра Баширова до Филиппа Киркорова, тогда как режиссерскую команду составляют Александра Ошкапул, Маргарита Спичкина, Дамир Мифтахов и Иван Чехов. Кажется, главный хит российского проката в декабре заведомо известен.

21 декабря

1957 год. В жизни Энцо Феррари наступили тяжелые времена. Экс-гонщик погряз в долгах, а семья находится в шаге от распада. Чтобы прерывать череду неудач, он решается на участие в гонке Mille Miglia.

«Феррари» — еще одна большая премьера 80-го Венецианского кинофестиваля, тепло встреченная киножурналистами. Байопик о короле автогонок ознаменовал собой возвращением режиссера Майкла Манна («Схватка») в форму. Кроме того, «Феррари» — бенефис Адама Драйвера, демонстрирующего новые грани своего актерского таланта. Так что поклонники голливудской звезды точно останутся в восторге.

28 декабря

Однажды в руки к Змею Горынычу попадает динозаврик. Пытаясь разобраться в происходящем, Алеша Попович, Добрыня Никитич, Илья Муромец, Князь и говорящий конь Юлий обнаруживают воронку, пройдя сквозь которую они оказываются в далеком прошлом. Чтобы вернуться назад, им потребуется совершить очередной подвиг.

«Три богатыря и Пуп Земли» — продолжение крупнейшей отечественной мультипликационной франшизы, не нуждающейся в представлении. Как и всегда, зрителей ждут уморительные приключения с участием любимых персонажей, а также отличная анимация в лучших традициях студии «Мельница». Идеальный выбор для просмотра с маленькими детьми.