Леа Сейду путешествует по своим прошлым жизням в трейлере фильма «Предчувствие»

Картина с запутанным сюжетом, которую по эффекту сравнивают с «Твин Пиксом» и другими произведениями Дэвида Линча.

Прокатная компания Capella Film представила дублированный трейлер франко-канадского фантастического триллера «Предчувствие», главные роли в котором исполнили Леа Сейду («Не время умирать», «Жизнь Адель») и Джордж Маккэй («Капитан Фантастик», «1917»). Мировая премьера состоялась ранее в этом году в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля.

Действие частично разворачивается в 2044 году, когда человечество оказалось под контролем искусственного интеллекта, а людские эмоции воспринимаются как угроза. При этом существует специальная технология, с помощью которой можно избавиться от нежелательных эмоций путем корректировки ДНК. Главная героиня — девушка в исполнении Сейду, которая решается на данную процедуру ради получения работы. Подвергнувшись операции, она переживает свои прошлые жизни, переносясь в 1910 и 2014 года. В каждом своих воплощений девушка встречает загадочного мужчину (Маккэй), с которым ее связывают романтические чувства.

Режиссером выступает Бертран Бонелло. Он же написал сценарий вместе с Гийомом Брео и Бенжамином Шарби. Картина является переосмыслением новеллы Генри Джеймса «Зверь в чаще» (1903).

На Rotten Tomatoes критический рейтинг одобрения фильма составляет на данный момент 86% на основе 35 рецензий.

В российский прокат «Предчувствие» выйдет 7 марта 2024 года.