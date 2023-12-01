Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ёлки 10" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Леа Сейду путешествует по своим прошлым жизням в трейлере фильма «Предчувствие»

Леа Сейду путешествует по своим прошлым жизням в трейлере фильма «Предчувствие»

1 декабря 2023 11:24
Леа Сейду путешествует по своим прошлым жизням в трейлере фильма «Предчувствие»

Картина с запутанным сюжетом, которую по эффекту сравнивают с «Твин Пиксом» и другими произведениями Дэвида Линча.

Прокатная компания Capella Film представила дублированный трейлер франко-канадского фантастического триллера «Предчувствие», главные роли в котором исполнили Леа Сейду («Не время умирать», «Жизнь Адель») и Джордж Маккэй («Капитан Фантастик», «1917»). Мировая премьера состоялась ранее в этом году в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля.

Действие частично разворачивается в 2044 году, когда человечество оказалось под контролем искусственного интеллекта, а людские эмоции воспринимаются как угроза. При этом существует специальная технология, с помощью которой можно избавиться от нежелательных эмоций путем корректировки ДНК. Главная героиня — девушка в исполнении Сейду, которая решается на данную процедуру ради получения работы. Подвергнувшись операции, она переживает свои прошлые жизни, переносясь в 1910 и 2014 года. В каждом своих воплощений девушка встречает загадочного мужчину (Маккэй), с которым ее связывают романтические чувства.

Режиссером выступает Бертран Бонелло. Он же написал сценарий вместе с Гийомом Брео и Бенжамином Шарби. Картина является переосмыслением новеллы Генри Джеймса «Зверь в чаще» (1903).

На Rotten Tomatoes критический рейтинг одобрения фильма составляет на данный момент 86% на основе 35 рецензий.

В российский прокат «Предчувствие» выйдет 7 марта 2024 года.

Фото: Arte France Cinéma
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Зло из старого бассейна поражает семью Уайатта Рассела в трейлере хоррора «Проклятые воды» Зло из старого бассейна поражает семью Уайатта Рассела в трейлере хоррора «Проклятые воды» Читать далее 30 ноября 2023
Хелен Миррен рассказывает внуку о своем детстве в трейлере фильма «Белая птица. Новое чудо» Хелен Миррен рассказывает внуку о своем детстве в трейлере фильма «Белая птица. Новое чудо» Читать далее 30 ноября 2023
Джоди Комер спасает своего младенца в трейлере драмы «Всемирный потоп» Джоди Комер спасает своего младенца в трейлере драмы «Всемирный потоп» Читать далее 30 ноября 2023
Казненный маньяк проклинает лондонскую тюрьму в трейлере хоррора «Врата ада» Казненный маньяк проклинает лондонскую тюрьму в трейлере хоррора «Врата ада» Читать далее 1 декабря 2023
Аня Тейлор-Джой сражается в пустыне в первом трейлере «Фуриосы» Аня Тейлор-Джой сражается в пустыне в первом трейлере «Фуриосы» Читать далее 1 декабря 2023
Что смотреть в декабре: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах Что смотреть в декабре: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах Читать далее 1 декабря 2023
Завершились съемки сериала «Ректор» с Владимиром Канухиным в главной роли Завершились съемки сериала «Ректор» с Владимиром Канухиным в главной роли Читать далее 30 ноября 2023
Брутальный Дермот Малруни спасает свою подопечную в трейлере боевика «Костолом» Брутальный Дермот Малруни спасает свою подопечную в трейлере боевика «Костолом» Читать далее 1 декабря 2023
Лучший фильм о знаменитом монстре: появились отзывы о фильме «Годзилла: Минус один» Лучший фильм о знаменитом монстре: появились отзывы о фильме «Годзилла: Минус один» Читать далее 1 декабря 2023
Леа Сейду путешествует по своим прошлым жизням в трейлере фильма «Предчувствие» Леа Сейду путешествует по своим прошлым жизням в трейлере фильма «Предчувствие» Читать далее 1 декабря 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше