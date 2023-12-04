Уильям скорбит по Диане и сближается с Кейт Миддлтон в трейлере финальных серий «Короны»

Масштабное историческое шоу подходит к концу, но не исключено, что проект получит приквел или спин-офф.

Стрим-сервис Netflix выпустил трейлер второй части шестого и заключительного сезона исторического сериала «Корона», посвященного британской королевской семье. Последние шесть серий появятся на стриминге 14 декабря.

В финальных эпизодах в фокусе окажутся королева Елизавета II (Имелда Стонтон), принц Чарльз (Доминик Уэст), а также повзрослевшие Уильям (Эд Маквей) и Гарри (Лютер Форд). Зрители увидят свадьбу Чарльза и Камиллы Паркер Боулз (Оливия Уильямс) и развивающийся роман Уильяма с Кейт Миддлтон (Мег Беллами). Первая половина шестого сезона вышла 16 ноября. Центральным событием этих серий является смерть принцессы Дианы (Элизабет Дебики).

В актерский состав финального сезона также вошли Джонатан Прайс (принц Филип), Лесли Мэнвилл (принцесса Маргарет), Клаудия Харрисон (принцесса Анна), Берти Карвел (Тони Блэр), Салим Дау (Мохамед Аль-Файед) и Халид Абдалла (Доди Файед).

Создатель «Короны» Питер Морган в интервью для Variety признался, что смерть королевы Елизаветы вынудила его изменить концовку шоу. Напомним, сериал охватил период с 1940-х по 2005 год.