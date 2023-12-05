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Киноафиша Новости Симона Куст высвобождает силу своих эмоций в новом трейлере фильма «Самая большая луна»

Симона Куст высвобождает силу своих эмоций в новом трейлере фильма «Самая большая луна»

5 декабря 2023 17:00
Симона Куст высвобождает силу своих эмоций в новом трейлере фильма «Самая большая луна»

Подростковое приключенческое фэнтези о любви.

Прокатная компания «Атмосфера кино» представила второй трейлер отечественного фэнтезийного фильма о подростках «Самая большая луна». Главные роли исполнили дебютантка Симона Куст, Иван Ивашов, Филипп Янковский, Аристарх Венес и Таша Цветкова.

В центре сюжета — похожие на людей существа, именуемые эмерами. Их особенность заключается в том, что они умеют контролировать человеческие эмоции, а также питаются ими. Кроме того, эмеры не испытывают боли, но и не могут любить. Однажды над их видом нависает угроза исчезновения, из-за чего молодой эмер-полукровка Денис (Ивашов) решает разыскать избранную, в силах которой как спасти эмеров, так и привести к их уничтожению. Этой избранной оказывается девушка Катя (Куст). До сих пор она была ограждена от сильных эмоций и любви, но появление Дениса меняет ситуацию.

Режиссером картины является Алексей Попогребский («Простые вещи», «Как я провел этим летом»). Над сценарием он работал вместе с Еленой Ваниной. В актерский состав также вошли Александр Гришин, Павел Голубев, Владимир Гарцунов, Артем Кисаков, Иван Капорин и другие.

В прокат «Самая большая луна» выйдет 22 февраля 2024 года.

Фото: «Атмосфера кино»
Елена Королева
Елена Королева
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