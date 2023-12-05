Джоди Фостер расследует дело о пропавших ученых в трейлере четвертого сезона «Настоящего детектива»

На презентации HBO в рамках фестиваля CCXP в Бразилии был показан новый трейлер четвертого сезона известного сериала-антологии «Настоящий детектив». Ролик был презентован шоураннером Иссой Лопес и исполнительницами главных ролей в лице оскароносной Джоди Фостер («Молчание ягнят») и профессиональной боксерши Кали Рейс. Трио также поделилось новой информации о предстоящем сезоне и впечатлениями от съемок на Аляске, которая станет местом действия новой истории.

По сюжету, детективам Лиз Дэнверс (Фостер) и Эванджелин Наварро (Рейс), которые уже давно знакомы и недолюбливают друг друга, предстоит расследовать исчезновение восьми ученых, которые пребывали на арктической исследовательской станции. Сыщицы пытаются разобраться в серии убийств, которые изначально кажутся несвязанными друг с другом. События будут разворачиваться в период полярной ночи. В новом трейлере показано, что главным героиням находят обледенелые тела, но выясняется, что эти люди погибли не от холода.

Выступая перед публикой на CCXP, Лопес призналась, что ненавидит холод и никогда больше не отправится на Аляску. Рейс сообщила, что в четвертом сезоне мрак будет таким же ключевым персонажем, как Лиз и Эванджелин.

«Настоящий детектив: Ночная страна» стартует на HBO 14 января.