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Киноафиша Новости Джоди Фостер расследует дело о пропавших ученых в трейлере четвертого сезона «Настоящего детектива»

Джоди Фостер расследует дело о пропавших ученых в трейлере четвертого сезона «Настоящего детектива»

5 декабря 2023 10:28
Джоди Фостер расследует дело о пропавших ученых в трейлере четвертого сезона «Настоящего детектива»

Премьера состоится в январе.

На презентации HBO в рамках фестиваля CCXP в Бразилии был показан новый трейлер четвертого сезона известного сериала-антологии «Настоящий детектив». Ролик был презентован шоураннером Иссой Лопес и исполнительницами главных ролей в лице оскароносной Джоди Фостер («Молчание ягнят») и профессиональной боксерши Кали Рейс. Трио также поделилось новой информации о предстоящем сезоне и впечатлениями от съемок на Аляске, которая станет местом действия новой истории.

По сюжету, детективам Лиз Дэнверс (Фостер) и Эванджелин Наварро (Рейс), которые уже давно знакомы и недолюбливают друг друга, предстоит расследовать исчезновение восьми ученых, которые пребывали на арктической исследовательской станции. Сыщицы пытаются разобраться в серии убийств, которые изначально кажутся несвязанными друг с другом. События будут разворачиваться в период полярной ночи. В новом трейлере показано, что главным героиням находят обледенелые тела, но выясняется, что эти люди погибли не от холода.

Выступая перед публикой на CCXP, Лопес призналась, что ненавидит холод и никогда больше не отправится на Аляску. Рейс сообщила, что в четвертом сезоне мрак будет таким же ключевым персонажем, как Лиз и Эванджелин.

«Настоящий детектив: Ночная страна» стартует на HBO 14 января.

Фото: HBO
Елена Королева
Елена Королева
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