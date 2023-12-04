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Киноафиша Новости Гена и Даша знакомятся с новыми соседями в первом трейлере сериала «Букины»

Гена и Даша знакомятся с новыми соседями в первом трейлере сериала «Букины»

4 декабря 2023 10:37
Гена и Даша знакомятся с новыми соседями в первом трейлере сериала «Букины»

Сиквел «Счастливых вместе» стартует через две недели.

Телеканал ТНТ презентовал тизер-трейлер сериала «Букины», который является продолжением знаменитого семейного ситкома «Счастливы вместе». Ранее стало известно, что к ведущим ролям вернулись Виктор Логинов (Гена), Наталья Бочкарева (Даша), Дарья Сагалова (Света), Александр Якин (Рома), тогда как отрицательного персонажа воплотил Тимур Батрутдинов.

В ролике обрисован сюжет нового шоу. Выросшие Света и Рома приезжают навестить Гену и Дашу, которые теперь живут вдвоем, чтобы представить им своих возлюбленных. Кроме того, Букины знакомятся со своими новыми соседями, которых сыграли Максим Лагашкин и Екатерина Стулова. В основной актерский состав шоу также вошли Анна Глаубэ, Михаил Тарабукин и собаки породы бернский зенненхунд, которые появятся в образе Барона.

«Букины» будут состоять из десяти серий. Вероятно, если сериалу удастся привлечь большую аудиторию, он будет продлен на второй сезон, как это случилось с перезапущенными «Папиными дочками». Напомним, что оригинальные «Счастливы вместе» (2006-2013) являются адаптацией американского шоу «Женаты… с детьми».

Премьера «Букиных» состоится на ТНТ 18 декабря в 20:00 по московскому времени.

Фото: ТНТ
Елена Королева
Елена Королева
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