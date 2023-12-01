Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ёлки 10" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Аня Тейлор-Джой сражается в пустыне в первом трейлере «Фуриосы»

Аня Тейлор-Джой сражается в пустыне в первом трейлере «Фуриосы»

1 декабря 2023 14:02
Аня Тейлор-Джой сражается в пустыне в первом трейлере «Фуриосы»

Долгожданный приквел «Безумного Макса: Дорога ярости».

В рамках фестиваля Comic-Con в Бразилии кинокомпания Warner Bros. представила дебютный трейлер экшен-блокбастера «Фуриоса», который является предысторией одноименной воительницы, являющейся одной из главных героинь «Безумного Макса: Дорога ярости» (2015). Заглавную роль в приквеле исполнила Аня Тейлор-Джой («Ведьма», «Ход королевы», «Меню»). Компанию ей составили Крис Хемсворт и Том Бёрк.

Предстоящая картина, получившая официальный подзаголовок «Сага безумного Макса», расскажет о приключениях Фуриосы после того, как ее забрали из Зеленых земель и разлучили с Тысячью матерями. Девочка была вынуждена приспосабливаться к жизни в зловещем и опасном мире, пребывая на службе у Несмертного Джо, который тоже фигурирует в ролике. Хемсворт сыграл персонажа по имени Дементос. По словам актера, это очень жестокая, безумная и брутальная личность, порожденная пустыней. В то же время это сложная и харизматичная фигура.

Режиссером фильма выступает создатель франшизы Джордж Миллер. Сценарий он написал вместе с Ником Латурисом. В творческую команду проекта также вошли работавшие над «Дорогой ярости» художница по костюмам Дженни Беван, композитор Junkie XL и монтажер Маргарет Сиксел.

Мировая премьера «Фуриосы» состоится 22 мая 2024 года.

Фото: Warner Bros.
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Брутальный Дермот Малруни спасает свою подопечную в трейлере боевика «Костолом» Брутальный Дермот Малруни спасает свою подопечную в трейлере боевика «Костолом» Читать далее 1 декабря 2023
Леа Сейду путешествует по своим прошлым жизням в трейлере фильма «Предчувствие» Леа Сейду путешествует по своим прошлым жизням в трейлере фильма «Предчувствие» Читать далее 1 декабря 2023
Аня Тейлор-Джой сражается в пустыне в первом трейлере «Фуриосы» Аня Тейлор-Джой сражается в пустыне в первом трейлере «Фуриосы» Читать далее 1 декабря 2023
Завершились съемки сериала «Ректор» с Владимиром Канухиным в главной роли Завершились съемки сериала «Ректор» с Владимиром Канухиным в главной роли Читать далее 30 ноября 2023
Лучший фильм о знаменитом монстре: появились отзывы о фильме «Годзилла: Минус один» Лучший фильм о знаменитом монстре: появились отзывы о фильме «Годзилла: Минус один» Читать далее 1 декабря 2023
Джоди Комер спасает своего младенца в трейлере драмы «Всемирный потоп» Джоди Комер спасает своего младенца в трейлере драмы «Всемирный потоп» Читать далее 30 ноября 2023
Хелен Миррен рассказывает внуку о своем детстве в трейлере фильма «Белая птица. Новое чудо» Хелен Миррен рассказывает внуку о своем детстве в трейлере фильма «Белая птица. Новое чудо» Читать далее 30 ноября 2023
Казненный маньяк проклинает лондонскую тюрьму в трейлере хоррора «Врата ада» Казненный маньяк проклинает лондонскую тюрьму в трейлере хоррора «Врата ада» Читать далее 1 декабря 2023
Что смотреть в декабре: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах Что смотреть в декабре: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах Читать далее 1 декабря 2023
Зло из старого бассейна поражает семью Уайатта Рассела в трейлере хоррора «Проклятые воды» Зло из старого бассейна поражает семью Уайатта Рассела в трейлере хоррора «Проклятые воды» Читать далее 30 ноября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше