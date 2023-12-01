Аня Тейлор-Джой сражается в пустыне в первом трейлере «Фуриосы»

В рамках фестиваля Comic-Con в Бразилии кинокомпания Warner Bros. представила дебютный трейлер экшен-блокбастера «Фуриоса», который является предысторией одноименной воительницы, являющейся одной из главных героинь «Безумного Макса: Дорога ярости» (2015). Заглавную роль в приквеле исполнила Аня Тейлор-Джой («Ведьма», «Ход королевы», «Меню»). Компанию ей составили Крис Хемсворт и Том Бёрк.

Предстоящая картина, получившая официальный подзаголовок «Сага безумного Макса», расскажет о приключениях Фуриосы после того, как ее забрали из Зеленых земель и разлучили с Тысячью матерями. Девочка была вынуждена приспосабливаться к жизни в зловещем и опасном мире, пребывая на службе у Несмертного Джо, который тоже фигурирует в ролике. Хемсворт сыграл персонажа по имени Дементос. По словам актера, это очень жестокая, безумная и брутальная личность, порожденная пустыней. В то же время это сложная и харизматичная фигура.

Режиссером фильма выступает создатель франшизы Джордж Миллер. Сценарий он написал вместе с Ником Латурисом. В творческую команду проекта также вошли работавшие над «Дорогой ярости» художница по костюмам Дженни Беван, композитор Junkie XL и монтажер Маргарет Сиксел.

Мировая премьера «Фуриосы» состоится 22 мая 2024 года.