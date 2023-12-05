Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кто не спрятался" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Николас Кейдж готовится к уходу из кино: «Мне осталось три-четыре фильма»

Николас Кейдж готовится к уходу из кино: «Мне осталось три-четыре фильма»

5 декабря 2023 11:35
Николас Кейдж готовится к уходу из кино: «Мне осталось три-четыре фильма»

Актер хотел бы переключиться на сериалы.

Николас Кейдж является одним из самых неординарных, экспрессивных и разносторонних голливудских актеров последних десятилетий. Пережив как взлеты, так и падения, ныне он является культовой фигурой, а также персонажем многочисленных мемов. В свежем интервью журналу Vanity Fair Кейдж признался, что всерьез подумывает о том, чтобы покончить с кино:

«Я чувствую, что на данном этапе, то есть спустя 45 лет, которыми я этим занимаюсь, в своих ста с лишним фильмах я в общем-то сказал все, что я хотел сказать посредством кино. И мне бы хотелось уйти на мажорной ноте, сказав: «Адиос». Думаю, мне нужно сделать еще три или четыре фильма, прежде чем я дойду до конца. Затем я надеюсь сменить формат и попробовать иные способы показывать свою игру».

Такое заявление дает понять, что Кейдж не собирается всецело отказываться от актерской игры. Есть вероятность, что в дальнейшем он попробует себя в театре или на телевидении:

«Я бы хотел уйти на высокой ноте, какой является «Герой наших снов». Но у меня есть контракты, которые я должен выполнить, так что посмотрим, что случится. Я буду очень суров и строг при выборе дальнейших проектов. Берясь за новый фильм, я очень хочу исследовать другие форматы. Я также заинтересован в стриминге и телесериалах. Я видел вещи, которые теперь можно проделывать с персонажами. Теперь дается время на то, чтобы раскрывать себя. Я видел, как Брайан Крэнстон пристально глядел на чемодан на протяжении часа в одном из эпизодов «Во все тяжкие». У нас нет времени на такое в полнометражных фильмах, так что телевидение, возможно, станет для меня следующим шагом. Посмотрим».

Новый причудливый фильм с Кейджем в главной роли «Герой наших снов» выйдет в российский прокат 15 февраля 2024 года.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Трейлеры новых сезонов «Дома Дракона», «Пацанов» и других сериалов: что показали на CCXP 2023 Трейлеры новых сезонов «Дома Дракона», «Пацанов» и других сериалов: что показали на CCXP 2023 Читать далее 3 декабря 2023
Джоди Фостер расследует дело о пропавших ученых в трейлере четвертого сезона «Настоящего детектива» Джоди Фостер расследует дело о пропавших ученых в трейлере четвертого сезона «Настоящего детектива» Читать далее 5 декабря 2023
Гена и Даша знакомятся с новыми соседями в первом трейлере сериала «Букины» Гена и Даша знакомятся с новыми соседями в первом трейлере сериала «Букины» Читать далее 4 декабря 2023
Привычный порядок вещей рушится в новом трейлере триллера «Оставь мир позади» Привычный порядок вещей рушится в новом трейлере триллера «Оставь мир позади» Читать далее 5 декабря 2023
Миллиардер Владимир Сычев учится радоваться жизни в трейлере комедийного сериала «Успешный» Миллиардер Владимир Сычев учится радоваться жизни в трейлере комедийного сериала «Успешный» Читать далее 5 декабря 2023
Легендарные монстры противостоят общему врагу в трейлере фильма «Годзилла и Конг: Новая империя» Легендарные монстры противостоят общему врагу в трейлере фильма «Годзилла и Конг: Новая империя» Читать далее 4 декабря 2023
Киллер Пирс Броснан отвечает добром на добро в трейлере боевика «Чарли — Пуля» Киллер Пирс Броснан отвечает добром на добро в трейлере боевика «Чарли — Пуля» Читать далее 5 декабря 2023
Симона Куст высвобождает силу своих эмоций в новом трейлере фильма «Самая большая луна» Симона Куст высвобождает силу своих эмоций в новом трейлере фильма «Самая большая луна» Читать далее 5 декабря 2023
Культурный центр «ЗИЛ», безграничная месть и театральные актеры: как проходили съемки сериала Константина Богомолова «Кеша должен умереть» Культурный центр «ЗИЛ», безграничная месть и театральные актеры: как проходили съемки сериала Константина Богомолова «Кеша должен умереть» Читать далее 4 декабря 2023
Не только «Великолепный век»: 5 турдизи, которые покорили зрителей по всему миру Не только «Великолепный век»: 5 турдизи, которые покорили зрителей по всему миру Читать далее 5 декабря 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше