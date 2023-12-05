Николас Кейдж готовится к уходу из кино: «Мне осталось три-четыре фильма»

Николас Кейдж является одним из самых неординарных, экспрессивных и разносторонних голливудских актеров последних десятилетий. Пережив как взлеты, так и падения, ныне он является культовой фигурой, а также персонажем многочисленных мемов. В свежем интервью журналу Vanity Fair Кейдж признался, что всерьез подумывает о том, чтобы покончить с кино:

«Я чувствую, что на данном этапе, то есть спустя 45 лет, которыми я этим занимаюсь, в своих ста с лишним фильмах я в общем-то сказал все, что я хотел сказать посредством кино. И мне бы хотелось уйти на мажорной ноте, сказав: «Адиос». Думаю, мне нужно сделать еще три или четыре фильма, прежде чем я дойду до конца. Затем я надеюсь сменить формат и попробовать иные способы показывать свою игру».

Такое заявление дает понять, что Кейдж не собирается всецело отказываться от актерской игры. Есть вероятность, что в дальнейшем он попробует себя в театре или на телевидении:

«Я бы хотел уйти на высокой ноте, какой является «Герой наших снов». Но у меня есть контракты, которые я должен выполнить, так что посмотрим, что случится. Я буду очень суров и строг при выборе дальнейших проектов. Берясь за новый фильм, я очень хочу исследовать другие форматы. Я также заинтересован в стриминге и телесериалах. Я видел вещи, которые теперь можно проделывать с персонажами. Теперь дается время на то, чтобы раскрывать себя. Я видел, как Брайан Крэнстон пристально глядел на чемодан на протяжении часа в одном из эпизодов «Во все тяжкие». У нас нет времени на такое в полнометражных фильмах, так что телевидение, возможно, станет для меня следующим шагом. Посмотрим».

Новый причудливый фильм с Кейджем в главной роли «Герой наших снов» выйдет в российский прокат 15 февраля 2024 года.