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Киноафиша Новости Перепутанные пальто запускают цепочку чудес в трейлере новогоднего фильма «Не скажу»

Перепутанные пальто запускают цепочку чудес в трейлере новогоднего фильма «Не скажу»

4 декабря 2023 15:09
Перепутанные пальто запускают цепочку чудес в трейлере новогоднего фильма «Не скажу»

Забавная картина о парах, которые преодолевают кризис в отношениях.

Телеканал СТС представил трейлер праздничной лирической комедии «Не скажу», премьера которой состоится 30 декабря в 21:00. В основу картины легла одноименная пьеса Александра Цыпкина. Снял фильм режиссер Петр Яковлев.

Действие развернется в преддверии Нового года в Москве. Павел ошибочно забирает чужое пальто, в кармане которого оказывается дорогостоящее украшение. Дома он осознает, что письмо, которое его дочь Варя написала Деду Морозу, осталось в его собственном пальто, местонахождение которого неизвестно. Теперь Павел вместе со своей женой всячески старается узнать у шестилетней девочки, что же именно она попросила у Деда Мороза. Однако Варя отказывается что-либо, будучи уверенной, что это помешает осуществлению ее желания. Тогда родители решают отыскать письмо, а также вернуть ценное украшение.

Главные роли сыграли исполнили Мария Андреева, Анна Рыцарева, Степан Девонин, Антон Васильев, Алиса Прохорова, Борис Дейков, Татьяна Лютаева и сам Цыпкин. Над сценарием с ним работали Владимир Измайлов, Станислава Лаппо и Екатерина Сазонова. Креативным продюсером проекта является Анна Пармас.

Фото: СТС
Елена Королева
Елена Королева
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