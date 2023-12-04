Перепутанные пальто запускают цепочку чудес в трейлере новогоднего фильма «Не скажу»

Телеканал СТС представил трейлер праздничной лирической комедии «Не скажу», премьера которой состоится 30 декабря в 21:00. В основу картины легла одноименная пьеса Александра Цыпкина. Снял фильм режиссер Петр Яковлев.

Действие развернется в преддверии Нового года в Москве. Павел ошибочно забирает чужое пальто, в кармане которого оказывается дорогостоящее украшение. Дома он осознает, что письмо, которое его дочь Варя написала Деду Морозу, осталось в его собственном пальто, местонахождение которого неизвестно. Теперь Павел вместе со своей женой всячески старается узнать у шестилетней девочки, что же именно она попросила у Деда Мороза. Однако Варя отказывается что-либо, будучи уверенной, что это помешает осуществлению ее желания. Тогда родители решают отыскать письмо, а также вернуть ценное украшение.

Главные роли сыграли исполнили Мария Андреева, Анна Рыцарева, Степан Девонин, Антон Васильев, Алиса Прохорова, Борис Дейков, Татьяна Лютаева и сам Цыпкин. Над сценарием с ним работали Владимир Измайлов, Станислава Лаппо и Екатерина Сазонова. Креативным продюсером проекта является Анна Пармас.