Харли Квинн и ее команда сражаются с монстрами в трейлере аниме «Отряд самоубийц из другого мира»

Также в ролике появляются Джокер, Миротворец и другие.

Японская анимационная студия Wit, известная по работе над такими сериалами, как «Атака титанов» и «Сага о Винланде», представила трейлер многосерийного аниме «Отряд самоубийц из другого мира». К производству проекта также причастны Warner Bros. и DC.

Действие сериала развернется в фэнтезийном мире, населенном драконами и другими фантастическими существами. В эту параллельную вселенную попадает Отряд самоубийц, в состав которого входят Харли Квинн, Дэдшот, Король Акул и Миротворец. В динамичном и красочном трейлере показано, как антигерои резво бьются с антропоморфными животными и другими противниками. Также в ролике фигурируют Джокер, Глиноликий, Аманда Уоллер и другие персонажи.

Режиссером выступает Эри Осада («Магическая битва»). Сценарий написали Таппэи Нагацуки и Эидзи Умэхара. Премьера «Отряда самоубийц из другого мира» состоится в следующем году, но точная дата и количество эпизодов пока не объявлены. Серии будут длиться по 25 минут.

Отметим, что предстоящий аниме-сериал является автономным, то есть не входит в перезапущенную киновселенную DC, выстраиванием которой занимаются Джеймс Ганн и Питер Сафран.