Казненный маньяк проклинает лондонскую тюрьму в трейлере хоррора «Врата ада»

Прокатная компания «Кино.Арт.Про» выпустила дублированный трейлер ирландского мистического хоррора «Врата ада», который снял режиссер Стивен Холл. В российских кинотеатрах фильм появится 7 декабря.

Действие разворачивается в 1892 году в Лондоне. В центре сюжета — серийный убийца Уильям Колкотт (Ричард Брэйк), убивавший женщин, чтобы использовать их трупы в ритуале с целью вернуть к жизни свою жену. В итоге маньяк оказывается схвачен полицией и приговорен к смертной казни на электрическом стуле. В день своей смерти Колкотт насылает проклятие на тюрьму и всех, кто в ней находится.

Зафиксировать смерть Колкотта прибывают фотографы Фредерик Лэдброук (Джон Рис-Дэвис) и Эмма Уикс (Елена Делия). Они оказываются вовлечены в жуткие мистические события, которые начинают происходить в стенах пенитенциарного учреждения. За расследование берется медиум и специалист по паранормальным явлениям Луциан Эббертон (Майкл Йар). Герои должны работать сообща, чтобы помешать духу Колкотта вырваться из тюрьмы и открыть врата ада.

Сценарий фильма Холл написал вместе с Тимом Рейнольдсом. В основной актерский состав также вошли Дэвид Пирс (святой отец Мэттьюз) и Питер Кунан (Джордж Шеппард).