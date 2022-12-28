Когда и где фильм «Последний богатырь» покажут по телевизору

На новогодних каникулах зрители смогут увидеть многие новинки, которые пропустили в кинотеатрах. Особенно кинолюбителей интересует вопрос, когда покажут фильм «Последний богатырь» на ТВ. Фэнтези о приключениях простого парня Ивана, оказавшегося потомком настоящего былинного богатыря, завоевало особую любовь россиян.

1 января в 18:00 - Россия 1 – «Последний богатырь: Корень зла».

1 января в 21:00 - Россия 1 – «Последний богатырь: Посланник Тьмы».

2 января в 00:35 - Россия 1 – «Последний богатырь».

Последний богатырь

«Последний богатырь: Корень зла» выйдет 1 января в 18.00 на канале «Россия 1». В сиквеле оригинальной сказки Ивану вновь предстоит столкнуться с волшебными злодеями и узнать новые тайны жителей Белогорья. К роли смелого главного героя вернется Виктор Хориняк, Василису Прекрасную вновь сыграет Мила Сивацкая, в Бабу-Ягу перевоплотится Елена Яковлева, а в злодейку Варвару – Екатерина Вилкова. 1 января в 21:00 по телевизору впервые покажут последнюю часть сказочной трилогии – «Последний богатырь: Посланник Тьмы» в 21:00 на канале «Россия 1». Не пропустите! А пересмотреть самый первый фильм можно будет 2 сразу после премьеры – 2 января в 00:35 тоже на «Россия 1».