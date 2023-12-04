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Александр Сокуров сообщил об окончании режиссерской карьеры

4 декабря 2023 12:02
Александр Сокуров сообщил об окончании режиссерской карьеры

Причиной стало то, что фильм «Сказка» не был допущен в прокат.

Выдающийся российский режиссер Александр Сокуров заявил, что больше не будет снимать кино. К такому шагу 72-летнего постановщика побудил тот факт, что Министерство культуры РФ отказалось предоставить прокатное удостоверение его новому фильму «Сказка».

Сокуров заявил, что не работает над новыми проектами, поскольку отныне ему запрещено работать и показывать свои фильмы в России.

«Ну а куда мне деваться сейчас? Что мне делать? Я русский человек, у меня российский паспорт. Почему я должен за рубежом реализовываться? Почему я должен уехать, а не они?» — добавил он.

Примечательно, что «Сказке» отказали в прокате без четких причин. Де юре снованием для этого решения стал подпункт «ж» пункта 18 утвержденных Правительством правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения. Данный пункт гласит: «В иных определенных федеральными законами случаях».

Впрочем, посмотреть «Сказку» все же может каждый желающий. 3 декабря фильм появился на YouTube-канале Ксении Собчак.

За свою долгую карьеру Сокуров снял такие картины, как «Русский ковчег» (2002), «Франкофония» (2015), «Читаем Блокадную книгу» (2009), «Солнце» (2005), «Круг второй» (1990). Его фильм «Фауст» в 2011 году был удостоен главного приза Венецианского кинофестиваля. Также Сокуров является педагогом. В число его учеников входят режиссеры Кантемир Балагов, Кира Коваленко, Александр Золотухин, Владимир Битоков и Малика Мусаева.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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