Брутальный Дермот Малруни спасает свою подопечную в трейлере боевика «Костолом»

Дистрибьютор «Кинологистика» представил дублированный трейлер американского детективного боевика о мести «Костолом» во главе с Дермотом Малруни («Привет месье», «Жизнь напрокат»). Зрителей ждет остросюжетное зрелище в духе «Заложницы», «Жажды смерти» и «Никто».

Главный герой — школьный тренер по имени Гарри (Малруни), владеющий искусством рукопашного боя. Он скорбит о своей единственной дочери, которая была изнасилована и убита. Позже Гарри берет под опеку одну из своих учениц, которая живет со своим жестоким отцом, однако она становится жертвой похищения. Тогда протагонист решает в одиночку выяснить, что стало с бедной девушкой. Он узнает, что она оказалась в плену у мощной банды, которая занимается торговлей людьми. Более того, к этим преступникам принадлежит тот, кто повинен в смерти дочери Гарри. Теперь жаждущий возмездия герой не остановится ни перед чем.

Трейлер изобилует экшен-сценами, в которых безжалостный воин справедливости в исполнении Малруни расправляется с противниками, прибегая к своему фирменному приему — он специализируется на ломании рук.

В основной актерский состав также вошли Джефф Фэйи, Маурисио Мендоса, Ману Интирэйми, Тексас Бэттл, Мелисса Диас и Тонанцин Эспарза. Режиссером выступает Арт Камачо («Жара в Лос-Анджелесе», «Дикая лига»).

В России «Костолом» выйдет 14 декабря.