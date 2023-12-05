Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кто не спрятался" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Киллер Пирс Броснан отвечает добром на добро в трейлере боевика «Чарли — Пуля»

Киллер Пирс Броснан отвечает добром на добро в трейлере боевика «Чарли — Пуля»

5 декабря 2023 16:31
Киллер Пирс Броснан отвечает добром на добро в трейлере боевика «Чарли — Пуля»

Ироничный триллер о мести с массой экшен-сцен.

Прокатная компания «Вольга» выпустила дублированный трейлер экшен-триллера «Чарли — Пуля» во главе с Пирсом Броснаном («Умри, но не сейчас»), Мореной Баккарин («Дэдпул») и покойным Джеймсом Кааном («Мизери»). Фильм выйдет в российских онлайн-кинотеатрах 15 декабря.

Главный герой — искусный наемный убийца и специалист по разрешению трудностей Чарли Свифт, также известный под прозвищем «Пуля». Называя себя не киллером, а чистильщиком, он долгие годы был верным слугой для своего начальника в лице авторитетного мафиози Стэна. Однажды на Стэна совершает покушение его соперник. Чарли, которому удается избежать смерти, решает отомстить за смерть бывшего босса и друга. Неожиданной напарницей протагониста в этом деле становится Марси (Баккарин) — овдовевшая жена бандита, который некогда был убит Чарли.

Фильм является экранизацией книжного бестселлера Виктора Гишлера под названием Gun Monkeys («Обезьяны с пушками»). Режиссером выступает Филлип Нойс, ранее снявший такие картины, как «Власть страха» и «Солт». Сценарий написал Ричард Уэнк («Великий уравнитель», «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся», «Механик»).

Фото: «Вольга»
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Не только «Великолепный век»: 5 турдизи, которые покорили зрителей по всему миру Не только «Великолепный век»: 5 турдизи, которые покорили зрителей по всему миру Читать далее 5 декабря 2023
Симона Куст высвобождает силу своих эмоций в новом трейлере фильма «Самая большая луна» Симона Куст высвобождает силу своих эмоций в новом трейлере фильма «Самая большая луна» Читать далее 5 декабря 2023
Легендарные монстры противостоят общему врагу в трейлере фильма «Годзилла и Конг: Новая империя» Легендарные монстры противостоят общему врагу в трейлере фильма «Годзилла и Конг: Новая империя» Читать далее 4 декабря 2023
Джоди Фостер расследует дело о пропавших ученых в трейлере четвертого сезона «Настоящего детектива» Джоди Фостер расследует дело о пропавших ученых в трейлере четвертого сезона «Настоящего детектива» Читать далее 5 декабря 2023
Привычный порядок вещей рушится в новом трейлере триллера «Оставь мир позади» Привычный порядок вещей рушится в новом трейлере триллера «Оставь мир позади» Читать далее 5 декабря 2023
Киллер Пирс Броснан отвечает добром на добро в трейлере боевика «Чарли — Пуля» Киллер Пирс Броснан отвечает добром на добро в трейлере боевика «Чарли — Пуля» Читать далее 5 декабря 2023
Гена и Даша знакомятся с новыми соседями в первом трейлере сериала «Букины» Гена и Даша знакомятся с новыми соседями в первом трейлере сериала «Букины» Читать далее 4 декабря 2023
Миллиардер Владимир Сычев учится радоваться жизни в трейлере комедийного сериала «Успешный» Миллиардер Владимир Сычев учится радоваться жизни в трейлере комедийного сериала «Успешный» Читать далее 5 декабря 2023
Трейлеры новых сезонов «Дома Дракона», «Пацанов» и других сериалов: что показали на CCXP 2023 Трейлеры новых сезонов «Дома Дракона», «Пацанов» и других сериалов: что показали на CCXP 2023 Читать далее 3 декабря 2023
Культурный центр «ЗИЛ», безграничная месть и театральные актеры: как проходили съемки сериала Константина Богомолова «Кеша должен умереть» Культурный центр «ЗИЛ», безграничная месть и театральные актеры: как проходили съемки сериала Константина Богомолова «Кеша должен умереть» Читать далее 4 декабря 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше