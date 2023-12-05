Киллер Пирс Броснан отвечает добром на добро в трейлере боевика «Чарли — Пуля»

Прокатная компания «Вольга» выпустила дублированный трейлер экшен-триллера «Чарли — Пуля» во главе с Пирсом Броснаном («Умри, но не сейчас»), Мореной Баккарин («Дэдпул») и покойным Джеймсом Кааном («Мизери»). Фильм выйдет в российских онлайн-кинотеатрах 15 декабря.

Главный герой — искусный наемный убийца и специалист по разрешению трудностей Чарли Свифт, также известный под прозвищем «Пуля». Называя себя не киллером, а чистильщиком, он долгие годы был верным слугой для своего начальника в лице авторитетного мафиози Стэна. Однажды на Стэна совершает покушение его соперник. Чарли, которому удается избежать смерти, решает отомстить за смерть бывшего босса и друга. Неожиданной напарницей протагониста в этом деле становится Марси (Баккарин) — овдовевшая жена бандита, который некогда был убит Чарли.

Фильм является экранизацией книжного бестселлера Виктора Гишлера под названием Gun Monkeys («Обезьяны с пушками»). Режиссером выступает Филлип Нойс, ранее снявший такие картины, как «Власть страха» и «Солт». Сценарий написал Ричард Уэнк («Великий уравнитель», «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся», «Механик»).