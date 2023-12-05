Привычный порядок вещей рушится в новом трейлере триллера «Оставь мир позади»

«В глубине души мы все знали, что этот день настанет».

Стрим-сервис Netflix представил финальный трейлер психологического триллера на тему конца света «Оставь мир позади», главные роли в котором сыграли Джулия Робертс, Итан Хоук, Махершала Али, Кевин Бейкон и Миха’ла Херролд.

Фильм расскажет супружеской паре в лице Аманды (Робертс) и Клэя (Хоук), которые вместе со своими детьми Арчи и Роуз проводят идиллический уик-энд в съемном доме на Лонг-Айленде. Их покой прерывает визит мужчины по имени Г.Х. (Али) и его дочери (Херролд), которые являются собственниками жилья. Он сообщает, что в мире начался апокалипсис. Аманда и Клэй вынуждены поверить незнакомцу, когда видят по телевизору новости о последних ужасающих событиях. В дальнейшем они становятся непосредственными очевидцами необъяснимых катастрофических происшествий. Две непохожие семьи вынуждены довериться друг другу, чтобы попытаться пережить крах былого мира.

Картина является экранизацией одноименного романа Румаана Алама. Режиссером и автором сценария выступает Сэм Эсмейл, прославившийся как создатель сериала «Мистер Робот» с Рами Малеком.

Премьера «Оставь мир позади» состоится на Netflix 8 декабря.