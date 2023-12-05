Не только «Великолепный век»: 5 турдизи, которые покорили зрителей по всему миру

Великолепный век: Империя Кёсем

Драма, мелодрама, история Рейтинг 7,8, два сезона

Спин-офф самого «Великолепного века» — это лучшее, что можно придумать для тоскующих фанатов. В сериале тот же градус напряжения и дворцовых интриг, уже полюбившиеся локации и яркие герои, за которых невозможно не переживать.

Когда султан Мехмед III неожиданно умирает в своих покоях, на престол должен взойти Ахмед. С детства насмотревшийся на войны Ахмед вырос нежадным до власти, романтичным и добросердечным. Незадолго до коронации он увидел портрет девушки и по уши в нее влюбился, хотя понятия не имел, кто она. Однако его предприимчивая бабушка решила, что это будет лучший подарок будущему правителю, и, разыскав девушку, похитила ее и предоставила в качестве наложницы Ахмеду. Этой девушкой оказалась купеческая дочь Анастасия. Будучи строптивой и волевой, она собиралась бежать. Но вскоре она искренне полюбила султана и стала для него опорой в государственных делах, а затем прославила и свое обретенное имя Махпейкер, став одной из самых влиятельных женщин империи.

Зимородок

Драма, мелодрама Рейтинг 7,9, два сезона

В одном из самых нашумевших сериалов 2023 года есть все, за что турецкие сериалы обожают: захватывающие события, сильная история любви, перипетии судьбы. В основе «Зимородка» лежит роман известного психиатра Гюльсерен Будайджиоглу, который она написала по мотивам своей практики с реально существующей семьей.

У Ферита есть все, о чем только может желать молодой парень. Будучи ребенком в семье успешных бизнесменов, он с детства привык легко получать все что угодно и при этом ничего не знает о труде. Но когда Ферит стал молодым мужчиной, его деду Халису Ага надоели выходки любимого, но уж очень избалованного внука. Чтобы как-то его приструнить, глава семьи решает, что Ферит должен немедленно жениться на серьезной девушке Сейран. Дабы семья не отстранила его от денег, Ферит соглашается на брак, считая, что на самом деле продолжит привычный образ жизни. Но судьба решила иначе — и между ним и Сейран вспыхнут самые настоящие чувства, которые в корне изменят жизни обоих.

Клюквенный щербет

Мелодрама, драма Рейтинг 8,1, один сезон

«Клюквенный щербет» — это практически «Ромео и Джульетта» на турецкий лад с актерами из «Великолепного века». В центре сюжета — пара молодых влюбленных из враждующих семей, которые вопреки всему хотят быть вместе. По уровню зрительской любви сериал быстро догнал «Зимородка», хотя вышел месяц спустя его премьеры.

Кывылджым — настоящий образец феминизма как в обществе, так и для двух своих дочерей. Она считает, что ранние браки и зависимость женщины от мужчины стоит оставить далеко в прошлом. Будучи матерью-одиночкой и суровым директором лицея, она с детства учила дочерей силе и независимости. Старшая дочь Доа учится на врача и старается соответствовать требованиям матери, а то, что ее может расстроить, попросту держит в тайне. Например, свой бурный роман с наследником известных богачей Фатихом. Однако, когда выясняется, что Доа беременна, они с Фатихом вынуждены форсировать свою свадьбу. Кывылджым совершенно против, ведь ранний брак не позволит дочери построить карьеру. А родители Фатиха по-старомодному консервативны, и феминизм для них все равно что ругательство. Сможет ли пара вопреки всем обстоятельствам быть вместе, а родители — принять их решение и стать заботливыми бабушками и дедушками, а не врагами любви?

Если сильно полюбишь

Драма, мелодрама Рейтинг 7,3, один сезон

Покоритель сердец зрительниц Керем Бюрсин вновь блистает на малых экранах в романтической истории — на этот раз в совершенно другом образе, непохожем на его героя в «Постучись в мою дверь». В центре сюжета — история любви мажора и аферистки.

Атеш вынужден вернуться из Европы домой в Стамбул, когда его отец скоропостижно скончался. Согласно его последней воле, Атешу достается не только успешный бизнес отца, но и обязанность по обеспечению детей от его второго брака. Тем временем в доме Арджалы появляется молодая мошенница Лейла, которая устраивается на работу в качестве няни. Казалось бы, между мажором Атешем и аферисткой Лейлой не может быть ничего общего, однако вскоре эти двое из разных миров притягиваются друг к другу. Ведь их объединяют семейные проблемы, сложные отношения с родителями, груз прошлого и, в конце концов, настоящие чувства, вспыхнувшие словно спичка.

Совершенно другой

Детектив, драма, криминал Рейтинг 8,1, один сезон

Партнерша Керема по «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел также не отстает и показывает чудеса перевоплощения. На этот раз она играет безупречного принципиального прокурора в редком для турдизи криминальном жанре.

Прокурор Лейла возвращается в Стамбул и берется за загадочное дело об убийстве известного бизнесмена. Разгадать тайну его смерти намерен и известный ведущий Кенан, у которого большая аудитория зрителей. Между двумя столь разными по характеру Лейлой и Кенаном завязываются романтические чувства, и в эту детективную историю они вместе уходят с головой. Вот только убийцей является вторая личность Кенана, которой он не может управлять. А Лейла уже однажды предала закону близкого человека за совершение преступления и по сей день расплачивается за это тем, что родители не желают с ней общаться. Сможет ли Лейла найти убийцу в своей постели и что на этот раз окажется сильнее — закон или любовь?

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