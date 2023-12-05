Миллиардер Владимир Сычев учится радоваться жизни в трейлере комедийного сериала «Успешный»

Онлайн-кинотеатр KION выпустил первый тизер-трейлер многосерийной комедии «Успешный». Главные роли сыграли Владимир Сычев, Артем Сучков и Ольга Медынич. Зрителей ждет саркастическое шоу об инфобизнесе, больших деньгах и подлинном счастье.

Отправной точкой сюжета становится встреча 30-летнего Саши (Сучков) и генерального директора крупной фирмы Олега Калугина (Сычев). Саша — хронический неудачник, который выдает себя за искусного бизнес-коуча. На самом деле он работает на складе магазина техники и уже не один год копит на ипотеку вместе со своей возлюбленной Таней, которая все больше разочаровывается в своем парне.

Однажды Саше удается провести мастер-класс для высшего руководства фирмы «Калзолото», но выясняется, что пригласили его не как эксперта, а как живой пример бессмысленности подобных тренингов. Тем самым Калугин хотел показать подчиненным, что не стоит обращаться к подобным «специалистам». Несмотря на это, Калугин, познакомившись с Сашей, недоумевает, почему тот не теряет оптимизма и искренне радуется жизни, даже пребывая в отчаянном положении. Дело в том, что сам Калугин, имея кучу денег, не получает от жизни никакого удовольствия. В итоге он нанимает Сашу, чтобы тот научил его радости.

Режиссером и автором сценария является Илья Куликов, прославившийся как создатель хитов с Сергеем Буруновым «Полицейский с Рублевки» и «Мылодрама».

Дата премьеры «Успешного» пока не анонсирована.