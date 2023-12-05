Подошли к концу съемки сериала «Красные линии» во главе с Полиной Гагариной

Как сообщает онлайн-кинотеатр START, в Москве завершились съемки сериала «Красные линии», который является спин-оффом известной многосерийной драмы «Бывшие». Предстоящее ответвление расскажет о жизненном пути писательницы Лены Берн. Главную героиню воплотит Полина Гагарина.

В «Бывших» Елена Берн фигурирует в качестве сложившейся суперзвезды с многомиллионной аудиторией. Она не только пишет резонансные книги, то также является востребованным коучем. Действие «Красных линий» развернется за три года до событий, показанных в концовке «Бывших». Из предстоящего сериала зрители узнают, что Лене довелось пережить с тех пор, как она решилась оставить былую жизнь позади и перебраться в столицу, чтобы осуществить свои мечты — опубликовать собственную книгу и завести знакомство со своим кумиром.

По словам Гагариной, в «Бывших» Лена предстает как сильная и властная женщина, но это лишь маска, поскольку на самом деле эта героиня является ранимой и беззащитной личностью, стремившейся реализовать свой талант.

Режиссером «Красных линий» выступает Гамлет Дульян. Вместе с Гагариной в актерский состав вошли Илья Любимов, Александра Флоринская, Алексей Маклаков и Ростислав Бершауэр.

Премьера «Красных линий» состоится в 2024 году. Точная дата пока не объявлена.