Культурный центр «ЗИЛ», безграничная месть и театральные актеры: как проходили съемки сериала Константина Богомолова «Кеша должен умереть»

В онлайн-кинотеатре KION вышли премьерные серий одного из самых ожидаемых проектов года - «Кеша должен умереть», где мужчине-изменнику мстят преданные им женщины.

У проекта сразу два режиссера — Константин Богомолов, известный по сериалу «Содержанки» (2019–2023) и «Псих» (2020), а также Евгения Громова, звезда фильма «Верность» (2019). Актрис на главные роли нашли быстро, Александру Ребенок («Обитель») и Юлию Снигирь («Новый папа») изначально Богомолов позвал в проект, Юлию Александрову («Слово пацана: Кровь на асфальте») и Василису Перелыгину («Дылда») взяли после первых же проб. Очень долго не могли найти исполнителя роли Кеши, в итоге сошлись на том, что ее исполнит сам Константин Богомолов. Одновременно давать комментарии актерам, играть и руководить съемочной группой очень тяжело, поэтому он пригласил Евгению Громову стать со-режиссером.

Константин и Евгения познакомились в 2017-м году в МХТе, там актриса проходила стажировку в его режиссерской лаборатории. В 2019 году Константин Богомолов получил должность художественного руководителя Театра на Бронной и предложил Громовой поставить спектакль. Ее работа «Оля+Сережа» по повести Юрия Трифонова «Другая жизнь» до сих пор идет на Малой сцене.

Фото со съемок сериала «Кеша должен умереть»

«Сценарий меня привлек персонажем Кеши. Мне было интересно, что это за мужчина, который может так холодно манипулировать людьми. По заветам Станиславского «ищи в злом персонаже доброе», я пыталась найти в Кеше хоть что-то человеческое. Было трудно, но ему все же можно посочувствовать, когда он становится жалким и беспомощным, упав с воображаемой скалы всемогущества» — поделилась Евгения Громова.

Сюжет сериала посвящен любви и нелюбви, внимания Кеши требуют сразу несколько женщин, он же несчастлив и почти не ценит заботу и искренние чувства.

«При просмотре ты можешь поражаться выходкам Кеши, но ужас совсем в другом — оказывается, подобные истории повсеместны и обыденны, они мало кого удивляю» — рассказала Громова.

По ее словам сценаристка Анна Козлова («Медиатор») вдохновлялась реальными событиями:

Я не знаю имени этого человека, но у него была попытка подружить всех своих жен. Чем это закончилось, я тоже не знаю.

Фото со съемок сериала «Кеша должен умереть»

По словам Евгении Громовой в образы героинь многое привнесли сами актрисы:

ни приходили на съемочную площадку без вопросов, чаще всего со своими актерскими предложениями

Конфликтов и споров из-за текста не было, Богомолов разрешал импровизировать.

«Я люблю репетиции перед съемками, они помогают артисту подготовиться к роли» — рассказала Евгения Громова.

Фото со съемок сериала «Кеша должен умереть»

В это же время шла работа с оператором Александром Симоновым («Этерна: Часть первая»), с ним режиссеры обменивались референсами фильмов и делали «прешут» - план черновых кадров. Снимали проект в Москве и ближайшем Подмосковье. Из ярких мест — бывший завод, а ныне культурный центр «ЗИЛ», его посещает героиня Александровой:

Это замершее в Советском Союзе пространство, очень нафталиновое — мы такое и искали.

Благодаря скауту Владимиру Ворнову удалось найти очень точные квартиры, отражающие характеры персонажей.

Для Евгении Громовой самым запоминающимся моментом со съемок была сцена, где все женщины Кеши собираются за ужином. Ситуация драматичная, но на площадке царила веселая атмосфера, все быстро отсняли, хотя изначально закладывалась переработка.

Фото со съемок сериала «Кеша должен умереть»

Из всех женщин Кеши, Громовой больше всего симпатизирует героиня Александры Ребенок Елена, его первая любовь.