13 будущих экранизаций видеоигр

Киноадаптации видеоигр знакомят с невероятными сюжетами массового зрителя, не державшего в руках геймпад. Каждую из них с волнением ждут и фанаты, в страхе разочароваться от переноса любимых героев на экран. Долгое время адаптации выходили из рук вон плохо, но недавно произошел сдвиг в верном направлении. «Анчартеду» удалось приблизиться к темпу оригинала, «Аркейн» расширил мир LOL, «Скрежет металла» с любовью и юмором воплотил свои сумасшедшие идеи, «Одни из нас» стали громким хитом HBO. На самый пик взобрался фильм «Пять ночей Фредди», став самым кассовым хоррором года и самой кассовой картиной студии Blumhouse Production. Рассказываем, какие еще экранизации видеоигр могут побороться за зрительское внимание.

Splinter Cell

Об экранизации Splinter Cell впервые заговорили в далеком 2005 году. Режиссеры быстро покинули проект, а в руководстве кинокомпаний началась чехарда. Splinter Cell был благополучно забыт. В 2012-м внезапно появилась новость, что главную роль в фильме сыграет Том Харди. Актер объявил, что съемочный процесс начнется в 2016-м, а через год фильм уже должен был появиться на экране. После этого о картине не поступало никаких новостей. Игровая версия потонула в производственном аду, а вот у анимационной адаптации дела обстоят иначе. Пару лет назад представители Netflix рассказали об интересе к Splinter Cell и понемногу приступили к разработке. Авторство отдали Дереку Колстаду, сценаристу «Джона Уика». В марте 2021-го Колстад сказал, что приближается к завершению работы над сценарием и ожидает выход проекта через два года. Обновлений пока не было.

В следующем году, пока без точной даты, ожидается выход второй части «Мортал Комбат». Сюжет продолжится хронологически с финала экранизации 2021 года. Только теперь главным героем будет Джонни Кейдж, на роль которого утвердили Карла Урбана — Бутчера из «Пацанов». Также в фильме дебютирует Джейд в исполнении Тати Габриэль. Производство фильма началось в середине года и было отложено из-за забастовки сценаристов, но сразу после ее завершения вернулось в полную силу. Один из продюсеров Тодд Гарнер рассказал, что из ошибок первой части было извлечено множество уроков и новинка получится гораздо лучше.

Буквально на днях у сериальной адаптации Fallout появились первые кадры и официально подтвердилась дата релиза на Amazon Prime — 12 апреля 2024 года. За экранизацию отвечают супруги Джонатан Нолан и Лиза Джой, работавшие над проектом «Мир Дикого Запада». Главной героиней станет девушка Люси, которая провела всю жизнь в благополучном бункере. Однажды наступивший кризис вынуждает ее выйти на поверхность со спасательной миссией. Там она обнаруживает, что планета кишит гигантскими насекомыми и прожорливыми мутантами. Возможность скрыться от апокалипсиса под землей была лишь у богатых, пока другие были вынуждены выживать в адских условиях. Так что уход из бункера даст почву социальной сатире, которая пройдет красной нитью по сериалу. Создателям было важно, чтобы их проект существовал в лоре игры, поэтому привлекли разработчиков и издателей оригинала Bethesda Game Studios к проверке и дополнению сценария.

Fallout

Экранизация BioShock, как и Splinter Cell, проходит через огонь и воду. Анонсированный еще в 2008 году, фильм не получил желанный создателями «взрослый» рейтинг и достаточный бюджет, так что через пару лет было официально объявлено об отмене съемок. Почти два года назад интерес к проекту выразил Netflix и приобрел права на все части шутера. Режиссерское кресло занял Фрэнсис Лоуренс («Я — легенда», «Константин: Повелитель тьмы»). Сейчас Лоуренс радуется окупаемости своей новой картины «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» и не забывает на пресс-конференциях заодно продвигать свой проект по любимой игре BioShock. Мужчина очень хвалит сценарий Майкла Грина (автора «Логана» и «Бегущего по лезвию 2049») и обещает, не нарушая канон, подкинуть совершенно новые сюжетные повороты.

Assassin's Creed

Адаптация культовой серии игр не окупила себя в прокате и показала низкие рейтинги, несмотря на звезду Майкла Фассбендера в главной роли. Спасать ситуацию вновь взялся Netflix, который запланировал создать целую киновселенную с игровыми и анимационными сериалами. Продюсеров проекта объявили еще 3 года назад, ими стали люди, отвечавшие за сериал «Мистический квест» про игровую индустрию. С того времени никаких новых имен в проект не добавилось.

Ровно год назад Amazon Prime подтвердил покупку прав на экранизацию приключенческого боевика. Сериальная версия будет основана на сюжете игры 2018-го и повторит завязку с путешествием Кратоса и его сына Атрея для развеивания праха матери мальчика. У проекта есть все шансы, чтобы стать первоклассной адаптацией из-за приглашенных сценаристов. Над проектом будет работать авторский дуэт Марка Фергуса и Хоука Остби, подаривших нам «Дитя человеческое» и «Железного человека». Производство сериала пока не началось, как и кастинг актеров.

Ghost of Tsushima стала хитом среди игроков PlayStation после своего выпуска в 2020 году. Почти сразу компания Sony Pictures объявила о начале разработки фильма в надежде, что любовь фанатов окупит вложенные в производство деньги. Режиссера нашли молниеносно. На его роль был утвержден Чад Стахелски — постановщик «Джона Уика». Мужчина выступает за сохранение японской аутентичности и планирует набрать каст исключительно из японцев, сняв картину целиком на языке носителей. Таким образом он хочет отдать дань одному из своих любимых режиссеров, Акире Куросаве, стилем которого вдохновлялись и создатели игры. В начале ноября Стахелски заявил, что сценарий картины полностью готов и он берется за производство.

Как и многие экранизации видеоигр, Borderlands поглотил производственный ад. О начале разработки киноверсии фантастического шутера было объявлено еще в 2015 году. Только через 5 лет у проекта обзавелся режиссер. Им стал Элай Рот, который также является соавтором сценария. Фильм сосредоточится на истории женщины Лилит, печально известной преступницы, вынужденной вернуться на родную планету Пандору. В роли Лилит снялась оскароносная Кейт Бланшетт. Также в проекте появятся Джейми Ли Кёртис, Джек Блэк, Кевин Харт и Хейли Беннетт. Съемки картины начались и завершились в эпоху пандемии, но в этом году Borderlands отправили на дополнительную пару недель досъемок. Премьера должна состояться 9 августа 2024-го.

Borderlands

Days Gone

Постапокалиптичный мир с зомби уже был довольно успешно экранизирован, так что фильм могут вновь начать сравнивать с Last of Us, как было и с игрой. О проекте было объявлено в августе прошлого года. Сценаристом утвердили Шелдона Тернера, написавшего «Людей Икс: Первый класс» и «Мне бы в небо». На главную роль был выбран Сэм Хьюэн, звезда сериала «Чужестранка». Больше никаких обновлений по картине не появлялось.

На днях по сети разлетелся слух о том, что продолжение Death Stranding выйдет в 2025 году. Хидэо Кодзима пока не отреагировал на эту информацию, зато подтвердил свое участие в качестве продюсера в игровой экранизации первой части. Автор пообещал, что картина будет отличаться от игры, но насколько — остается только гадать. Хоть в экшене с открытым миром и так приняли участие реальные актеры, пока маловероятно, что они же появятся в адаптации. Недавно шоураннеры активно хвастались участием Кодзимы на каждом этапе производства фильма. Этим летом они анонсировали, что вернутся с крайне интригующими новостями по проекту сразу после окончания забастовок. Забастовки завершены, и теперь фанатам остается только ждать, когда продюсеры исполнят свое обещание.

Metal Gear Solid

Сразу расскажем об экранизации еще одного детища Кодзимы, в которой он, в отличие от Death Stranding, участия не принимает. Интерес к Metal Gear Solid проявила студия Columbia Pictures еще в далеком 2006 году. Больше чем через 10 лет режиссерское кресло занял Джордан Вот-Робертс, снявший «Конг: Остров черепа». Когда фанаты уже успели поставить крест на проекте, Оскар Айзек объявил, что исполнит главную роль в картине. Эта внезапная новость также не привела ни к какой дополнительной информации. Спустя пару лет, во время красной дорожки на премьере «Лунного рыцаря», Айзек вновь подтвердил свое участие в экранизации любимой игры и признался, что авторы все еще находятся в процессе написания сценария.

В начале ноября компания Nintendo подтвердила, что экранизация их суперхита находится в разработке. Создатель франшизы Сигэру Миямото признался, что уже много лет втайне выстраивал адаптацию вместе с израильским продюсером Ави Арадом, отвечающим за все части «Человека-паука» (как игровые, так и анимационные). Режиссером проекта объявлен Уэс Болл. Ни каст, ни дата релиза пока не разглашаются.

В ответе за экранизацию шутера был прекрасно подходящий режиссер Дэвид Литч («Быстрее пули», «Дэдпул-2»), но из-за разногласий в рабочем графике он покинул проект. Его место занял Роусон Маршалл Тёрбер, самым удачным фильмом которого являются «Мы — Миллеры». В главных ролях должны появиться Джейк Джилленхол и Джессика Честейн. Ровно год назад продюсеры проекта признались, что пока не готовы снимать картину о смертельном вирусе, когда человечество пережило его в реальной жизни. Работа над фильмом пока приостановлена.