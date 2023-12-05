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Ким Кардашьян сыграет в процедурале Райана Мерфи

5 декабря 2023 12:11
Ким Кардашьян сыграет в процедурале Райана Мерфи

Вскоре она также появится в главной роли в многообещающей комедии «Пятое колесо».

Исполнив одну из главных ролей в двенадцатом сезоне хоррор-антологии «Американская история ужасов», Ким Кардашьян продолжит сотрудничать с продюсером Райаном Мерфи в качестве актрисы. Как сообщает Deadline, светская львица снимется в многосерийной юридической драме. Пока не получившее название шоу выйдет на стрим-сервисе Hulu, который также является домом для реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

В предстоящем процедурале Кардашьян перевоплотится в успешного адвоката, который специализируется на бракоразводных процессах. Она возглавляет базирующуюся в Лос-Анджелесе юридическую фирму, где работают исключительно женщины. Ведущим сценаристом проекта выступает Джон Робин Бэйц, являющийся шоураннером второго сезона антологии «Вражда», продюсером которой также выступает Мерфи. Помогать Бэйцу будет сценарист Джозеф Бакен («Американские истории ужасов»).

Вместе с тем в актерские планы Кардашьян входит комедия «Пятое колесо», в которой она сыграет неудачницу в компании своих четырех подруг. В ноябре права на эту картину в конкурентной борьбе заполучил стрим-сервис Netflix.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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