Добрейшая старушка по прозвищу Яблочная Энни, продающая на улице яблоки, получает из Испании письмо от дочери, в котором та пишет, что приезжает с женихом и его отцом, графом, желающим познакомиться с родителями невесты, прежде чем дать свое благословение. А бедная женщина всю жизнь писала письма на бумаге отеля, которую для нее доставал швейцар. Она писала, что живет в этом роскошном отеле, ведет светскую жизнь — она так хотела, чтобы дочь думала, что мать счастлива. Нашелся однако великодушный мошенник и игрок, которому ее яблоки неизменно приносили удачу в делах. Он устроил для нее лучший номер в этом отеле, организовал "мужа", одел, привел в порядок ее внешность, а самому даже пришлось выступить в роли дяди. Мошенники всех мастей в лучшем духе "Аферы" репетировали сцену большого приема, чтобы изображать послов, президентов и т. д.
Lady for a Day, Dama por un día, 'Lady' egy napra, Apple Annie, Arystokracja podziemi, Beggar's Holiday, Bir Günlük Kibar Kadın, Dáma egy napra, Dama por um Dia, Dama za jedan dan, Doamnă pentru o zi, Geveret L'Yom Ehad, Grande dame d'un jour, Kyria gia mia mera, Lady for en dag, Lady för en dag, Lady für einen Tag, Madame la Gimp, Milionária por Um Dia, Päivä ylhäisönaisena, Signora per un giorno, Zena za jedan dan, Κυρία για μια μέρα, Леди на один день, 一日だけの淑女