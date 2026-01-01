7.4
Леди на один день

, 1933
Lady For A Day
США / комедия / 18+
О фильме

Экранизация рассказа Дэймона Раньона.
Добрейшая старушка по прозвищу Яблочная Энни, продающая на улице яблоки, получает из Испании письмо от дочери, в котором та пишет, что приезжает с женихом и его отцом, графом, желающим познакомиться с родителями невесты, прежде чем дать свое благословение. А бедная женщина всю жизнь писала письма на бумаге отеля, которую для нее доставал швейцар. Она писала, что живет в этом роскошном отеле, ведет светскую жизнь — она так хотела, чтобы дочь думала, что мать счастлива. Нашелся однако великодушный мошенник и игрок, которому ее яблоки неизменно приносили удачу в делах. Он устроил для нее лучший номер в этом отеле, организовал "мужа", одел, привел в порядок ее внешность, а самому даже пришлось выступить в роли дяди. Мошенники всех мастей в лучшем духе "Аферы" репетировали сцену большого приема, чтобы изображать послов, президентов и т. д.

В ролях

Уоррен Уильям
Мэй Робсон
Гай Кибби
Нед Спаркс
Уолтер Коннолли
Жан Паркер
Режиссер Фрэнк Капра
Сценарист Роберт Рискин, Дэймон Раньон
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1933
Премьера в мире 7 сентября 1933
13 сентября 1933 США
Бюджет $300 000
Производство Columbia Pictures
Другие названия
Lady for a Day, Dama por un día, 'Lady' egy napra, Apple Annie, Arystokracja podziemi, Beggar's Holiday, Bir Günlük Kibar Kadın, Dáma egy napra, Dama por um Dia, Dama za jedan dan, Doamnă pentru o zi, Geveret L'Yom Ehad, Grande dame d'un jour, Kyria gia mia mera, Lady for en dag, Lady för en dag, Lady für einen Tag, Madame la Gimp, Milionária por Um Dia, Päivä ylhäisönaisena, Signora per un giorno, Zena za jedan dan, Κυρία για μια μέρα, Леди на один день, 一日だけの淑女

7.4 IMDb
Цитаты

Happy McGuire Это пустяковое дело.
Butler Прошу прощения, сэр.
Happy McGuire Я сказал, это будет стопроцентно надежно!
Butler Если бы мне пришлось выбирать оружие против вас, сэр, я бы выбрал грамматику!

