

Постер фильма Она была неправа
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Она была неправа

Она была неправа

She Done Him Wrong 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Леди Лу — хозяйка салуна в Нью-Йорке, за которой ухаживают два бизнесмена. Она живет в роскошных апартаментах, имеет огромную коллекцию бриллиантов и не нуждается в мужчинах. Тем не менее, когда на ее жизненном пути появляется новый сосед, Лу охватывает страсть…
Страна США
Продолжительность 1 час 6 минут
Год выпуска 1933
Премьера в мире 9 февраля 1933
Дата выхода
9 февраля 1933 США
Бюджет $200 000
Производство Paramount Pictures
Другие названия
She Done Him Wrong, Lady Lou, Nació para pecar, Uma Loira para Três, A nő okozta vesztét, Diamond Lady, Diamond Lil, Diamonds, Ella lo engañó, Honky Tonk, Lady Lou - La donna fatale, Najgora žena, Oikeutettu vääryys, Ruby Red, Sie tat ihm unrecht, Sve mu je to ona zamijesila, Vaarallinen kaunotar, Watashi wa betsu yo, Она обошлась с ним нечестно, あたしは別よ
Режиссер
Лоуелл Шерман
В ролях
Мэй Уэст
Кэри Грант
Оуэн Мур
Гилберт Роланд
Ной Бири
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.3
Оцените 12 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
