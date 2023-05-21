Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Голова-жестянка - трейлер
Киноафиша Трейлеры Голова-жестянка. Трейлер

Голова-жестянка. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 12 мая 2023
Голова-жестянка – 16-летняя Женя, которую все зовут Жесть, сполна оправдывает свое прозвище: жестит и разрушает отношения со всеми вокруг. Такой она стала после сотрясения мозга и травмы ноги. Теперь она хромает и видит мир далеко не в розовом цвете. В своей травме Женя винит лучшего (а теперь бывшего) друга Приходько и направляет на него весь свой гнев и искрометный цинизм. Но, кроме Приходько, достается всем: родителям, старшему брату, подругам и одноклассникам. Все меняется после знакомства с руководителем кружка роботехники Святославом, который становится наставником Жени. Взаимодействуя с роботами, она учится общению с людьми, начинает снова радоваться жизни, а главное – вновь обретает старого друга.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
User 21 мая 2023, 06:15
смотрела на премьере ммк , прекрасный семейный фильм 👏🏼☺️
21 мая 2023, 06:15 Ответить
Киноафиша.инфо 21 мая 2023, 11:58
в ответ на сообщение User от 21 мая 2023, 06:15
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
21 мая 2023, 11:58 Ответить
Галина Напрасная 13 июня 2023, 11:24
Оценка
Фильм больше для подростков
13 июня 2023, 11:24 Ответить
Weteran Mc 25 июня 2024, 23:38
Оценка
Отечественная драма "Голова-жестянка" повествует о 16-летней школьнице, которая после несчастного случая осталась хромой на всю жизнь. Теперь она видит мир далеко не в розовом цвете. В своей травме девушка винит лучшего (а теперь бывшего) друга и направляет на него весь свой гнев. Так же достаётся родителям, старшему брату, подругам, одноклассникам - короче всем. Но найдется тот, кто исправит ситуацию и вернёт школьнице смысл в жизни.
Фильм скучноват и однообразен, изо дня в день одно и то же. Не простые будни этой девушки.
Честно сказать, ожидал от кино большего, более эмоционального содержания. Но всё равно, смотрится легко, для одноразового просмотра сойдет. Но не более. Моя оценка: 7 из 10. 👍
25 июня 2024, 23:38 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.8 Голова-жестянка
Голова-жестянка драма, комедия, 2022, Россия
Дастур: Проклятие - дублированный трейлер 01:00
Дастур: Проклятие  дублированный трейлер
Нюрнберг - дублированный трейлер 02:06
Нюрнберг  дублированный трейлер
Крик 7 - трейлер 2 с русскими субтитрами 00:57
Крик 7  трейлер 2 с русскими субтитрами
Моя собака - космонавт - тизер-трейлер 01:21
Моя собака - космонавт  тизер-трейлер
Тюльпаны - тизер-трейлер 00:55
Тюльпаны  тизер-трейлер
Петрушка - трейлер 02:08
Петрушка  трейлер
Ждун 2 - трейлер 02:09
Ждун 2  трейлер
Космическая собака Лида - трейлер 01:55
Космическая собака Лида  трейлер
Наследник - финальный дублированный трейлер 00:59
Наследник  финальный дублированный трейлер
Доктор Гаф - второй трейлер 01:52
Доктор Гаф  второй трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше