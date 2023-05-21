Голова-жестянка
– 16-летняя Женя, которую все зовут Жесть, сполна оправдывает свое прозвище: жестит и разрушает отношения со всеми вокруг. Такой она стала после сотрясения мозга и травмы ноги. Теперь она хромает и видит мир далеко не в розовом цвете. В своей травме Женя винит лучшего (а теперь бывшего) друга Приходько и направляет на него весь свой гнев и искрометный цинизм. Но, кроме Приходько, достается всем: родителям, старшему брату, подругам и одноклассникам. Все меняется после знакомства с руководителем кружка роботехники Святославом, который становится наставником Жени. Взаимодействуя с роботами, она учится общению с людьми, начинает снова радоваться жизни, а главное – вновь обретает старого друга.
Фильм скучноват и однообразен, изо дня в день одно и то же. Не простые будни этой девушки.
Честно сказать, ожидал от кино большего, более эмоционального содержания. Но всё равно, смотрится легко, для одноразового просмотра сойдет. Но не более. Моя оценка: 7 из 10. 👍
