Золотое сечение, 2022

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о выходе в прокат 5.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9 Продолжительность 1 час 31 минута Год выпуска 2022 Премьера в мире 13 октября 2022 Режиссер Теодор Ушев В ролях Деян Донков Мартина Апостолова Николай Станоев Николай Николаев Иво Димчев Все актеры и съемочная группа 1 постер

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